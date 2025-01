Joe Hendry: «¿WWE Royal Rumble? Soy soldado de TNA»

Se viene hablando desde hace varias semanas de la posibilidad de que Joe Hendry realice una aparición «sorpresa» durante el Royal Rumble 2025 de la WWE como continuación a sus celebradas apariciones pasadas en NXT en lo que sería un momento todavía mayor ya que actualmente es el Campeón Mundial de TNA.

► Lo mejor para TNA

No obstante, él no pone nada en claro cuando le preguntan por ello en una reciente entrevista en el podcast Deloco:

“En cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier show, eso fue lo que le dije a Shawn Michaels cuando debuté en NXT. Es lo primero que dije al volver tras el telón, y mira todas las cosas emocionantes a las que llevó eso. Obviamente, sería un gran honor y un privilegio, algo que es sinónimo de nuestro negocio.

«Lo que diré es esto… Cuando eres un luchador que está subiendo, piensas en ti mismo y en el camino que vas a tomar, pero cuando eres el campeón, tu trabajo es hacer lo mejor para la compañía. Ahora tienes una responsabilidad. Así que soy un soldado de TNA Wrestling.

Esta alianza es increíble porque hay tantos beneficios mutuos para ambas compañías. Es tan simple como esto: si TNA levanta el teléfono y me dice, ‘Joe, es hora de ir’, no importa qué evento sea ni dónde en el mundo esté. Si la gerencia de TNA me dice que ese es el objetivo, avanzaré. Lo que haré es lo que TNA Wrestling me pida que haga.

Solo diré que estoy listo para todas las increíbles y emocionantes oportunidades potenciales que están sobre la mesa. Realmente se siente como si cualquier cosa pudiera pasar en el mundo de la lucha libre profesional.”

Esta semana, Joe Hendry enfrentó en TNA a Matt Cardona, otro luchador del que se dice que podría estar en Royal Rumble.