Joe Hendry valoró su aparición en WrestleMania 41

Randy Orton no tuvo su lucha programada contra Kevin Owens en WrestleMania 41 por la lesión de este último; sin embargo, decidió lanzar un reto abierto a quien quisiera luchar contra él en el evento, mismo que fue respondido por el Campeón Mundial TNA, Joe Hendry. El combate duró pocos minutos con victoria de «The Viper» luego de un RKO, aunque Hendry tuvo su momento WrestleMania.

► Joe Hendry luchó en WrestleMania 41 contra Randy Orton

A pesar del entusiasmo inicial por la aparición de Joe Hendry en WrestleMania 41, algunos fanáticos expresaron posteriormente su decepción por el resultado, ya que perdió en poco más de tres minutos de iniciado el combate (considerando que era el Campeón Mundial TNA en ese entonces). Sin embargo, el ex Campeón Mundial TNA mencionó en el podcast «Battleground» que el final del combate es en gran medida irrelevante, ya que varios otros factores contribuyeron a cosas positivas para él, TNA y WWE.

«Que me digan lo que quieran sobre eso, pero creó un momento icónico, tanto que se hizo una tarjeta coleccionable de Topps a partir de él. Es un momento que todos recordarán, el giro que me llevó al RKO. Luego se habló del segundo RKO, pero cuando Randy me da una palmada, es su sello de aprobación. Además, repito, fui yo quien dijo que quería que la gente asociara mi carrera por el título con un ascenso en la gran empresa. En el show de TNA posterior, los carteles de los encuentros y saludos fueron una locura. El atractivo fue increíble, así que tuvo un impacto positivo en el negocio. Esa es mi contribución a TNA Wrestling. De eso quiero que se trate.»

Recordemos que Hendry fue escogido personalmente por Randy Orton para que sea su rival en WrestleMania 41 luego de conocerse la ausencia de Kevin Owens, y esto le significó también para que continuara teniendo apariciones posteriores en NXT, aunque eventualmente perdió el Campeonato Mundial TNA contra Trick Williams; sin embargo, no ha dejado que esto último le afecte, puesto que buscará recuperarlo en Slammiversary el próximo 20 de julio.