Joe Hendry tras Royal Rumble 2025: «Roman Reigns, John Cena…»

El actual Campeón Mundial de TNA, Joe Hendry, tuvo su momento destacado en WWE durante el Royal Rumble 2025. Más por aparecer en un evento premium tan importante en la compañía más notoria y con el título del mundo que por tener una participación llamativa puesto que entrando en la posición 15 fue eliminado en la 11 por Roman Reigns sin haber eliminado a nadie y después de solo tres minutos y medio en el cuadrilátero. Pero avisa de que habrá más.

SAY HIS NAME AND HE APPEARS AT ROYAL RUMBLE! pic.twitter.com/rq2u5bDYYd

Después del show, Hendry habló con Cathy Kelley detrás del escenario y le prometió que él y Reigns se cruzarán de nuevo.

«Es inusual que Joe Hendry se quede sin palabras, pero dijeron su nombre y él apareció aquí en Indianápolis en el Royal Rumble más grande de todos los tiempos. Roman Reigns, felicitaciones. Pusiste a Joe Hendry en todo lo alto y estoy dispuesto a apostar que esta no es la última vez que tú y yo nos cruzamos«.

Y no solo en el «OTC» estaba pensando el campeón pues también mencionó a John Cena:

«Pero antes de irme, quiero compartir un poco de conocimiento que me transmitió John Cena. Me dio cuatro palabras: ‘La fortuna favorece a los valientes’. Así que aquí estoy, pronunciando con valentía el nombre de John Cena«.

¿Cuándo te gustaría volver a ver a Joe Hendry en la WWE?

Say his name, and he appears in his first #RoyalRumble Match ever! @joehendry pic.twitter.com/Dlo1iz78oi

— WWE (@WWE) February 2, 2025