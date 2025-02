Joe Hendry tenía 15 años cuando conoció a John Cena

Hace unos días, Joe Hendry revelaba una conversación que tuvo con John Cena acerca de la posibilidad de enfrentarse en un combate en WWE (¿o TNA):

«Fue increíble. Es el mejor. Básicamente, lo que me dijo es que la fortuna favorece al oro. Me dejó claro que, si quiero que esa lucha suceda, depende de mí. Soy yo quien tiene que hacer que pase y generar el interés necesario. Fue casi como un desafío. Además de eso, me dio algunos consejos geniales. Con todo el caos del Rumble, John Cena se sentó conmigo y tuvo una conversación larga y significativa, cuando pudo haber usado ese tiempo para pensar en lo que él iba a hacer. En cambio, invirtió ese tiempo en hablar conmigo. Creo que puede haber visto algo en mí, pero tengo que demostrar mi valía. Debo ponerme en una posición en la que Joe Hendry vs. John Cena sea uno de los combates más atractivos en la lucha libre profesional.»

SAY HIS NAME

AND HE APPEARS

AT ROYAL RUMBLE! pic.twitter.com/rq2u5bDYYd — WWE (@WWE) February 2, 2025

► De fan a compañero

Pero aquella no fue ni mucho menos la primera vez que platicaban los dos luchadores. De hecho, su relación viene de cuando el actual Campeón Mundial de la Total Nonstop Action ni siquiera podía más que soñar con una carrera en la lucha libre profesional. Hendry le cuenta a CBS Sports que cuando tenía 15 años no pudo ir a un show donde luchaba Cena pero sí lo hizo un amigo suyo, quien consiguió que «The Champ» lo llamara por teléfono, aún teniendo que hacer esperar a alrededor de diez personas que esperaban para hablar con él.

«De una manera extraña, fue una situación similar. Me dio su tiempo cuando no tenía por qué hacerlo cuando tenía 15 años. Me dio su tiempo cuando no tenía por qué hacerlo durante el fin de semana del [Royal Rumble]. Fue un momento muy significativo para mí.

«Pero, sinceramente, creo que ese chico de 15 años estaría asombrado y increíblemente orgulloso. Porque ese chico de 15 años realmente no creía que fuera capaz de mucho. Supongo que le he demostrado que lograremos algo».

«Soy solo un tipo normal dando lo mejor de mí y tratando de lograr esto. Creo que la gente se identifica con eso. No llegué a los deportes o a lo académico con un talento natural extraordinario. He tenido que trabajar muy duro para volverme talentoso. No sentí que algo me viniera de manera natural a un nivel alto».