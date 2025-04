Joe Hendry retiene el Campeonato Mundial de TNA, pero es atacado por Trick Williams

Joe Hendry logró superar la amenaza doble de Frankie Kazarian y Ethan Page para mantenerse como Campeón Mundial de TNA. Sin embargo, lo que prometía ser una noche de consagración terminó en caos.

Desde los primeros instantes del combate, Hendry mostró su determinación buscando su devastador acabar la lucha pronto, pero tanto Page como Kazarian se encargaron de castigar su ya lesionado hombro. El uso de una mesa, movimientos poderosos como suplexes múltiples y una combinación de llaves mantuvieron la acción impredecible.

El clímax llegó cuando Hendry sobrevivió un feroz ataque de sus oponentes: evitó el Fade To Black de Kazarian y lo estrelló contra una mesa rota, antes de esquivar un intento de stunner de Page para finalmente conectar su Standing Ovation y sellar la victoria.

TRICK WILLIAMS WANTS THE TNA WORLD TITLE FROM JOE HENDRY 👀#TNARebellion pic.twitter.com/jDnonhyvJM

— FADE (@FadeAwayMedia) April 28, 2025