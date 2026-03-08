Joe Hendry retiene el Campeonato de NXT ante Ricky Saints

El Campeonato de NXT estuvo en juego cuando Joe Hendry defendió su título ante Ricky Saints, quien inició el combate con agresividad para intentar sorprender al campeón.

Saints atacó rápidamente y obligó a Hendry a salir del ring, donde continuó castigándolo, incluso aprovechando un momento en el que el escocés quedó colgado de una pierna para golpearlo sin piedad. Sin embargo, una vez de regreso en el cuadrilátero, Hendry retomó el control con una lluvia de chops y un poderoso Stalling Suplex que casi le da la victoria.

Ricky logró reaccionar con un spinning neckbreaker y posteriormente mantuvo la presión sobre el campeón con varios ataques, incluyendo castigos contra la mesa de comentaristas y un side suplex que mantuvo a Hendry contra las cuerdas.

La lucha se volvió cada vez más intensa con intercambios constantes de ofensiva. Hendry sorprendió a Saints con una spear y posteriormente aplicó un Freak of Nature, pero el retador logró resistir el conteo.

Saints también tuvo sus momentos de dominio al atrapar al campeón con un crossface y luego un guillotine choke, aunque Hendry consiguió revertir la situación con un suplex.

► Momentos Clave

El combate tomó un giro inesperado cuando Ethan Page apareció con el campeonato en sus manos. Saints aprovechó la distracción para conectar una spear y posteriormente un low blow seguido de un tornado DDT, pero Hendry logró sobrevivir.

En medio del caos, ambos luchadores terminaron arrinconando accidentalmente al árbitro, lo que Hendry aprovechó para devolver el golpe bajo a su rival y aplicar un Standing Ovation para llevarse el combate.

► ¿Qué pasará ahora?

Joe Hendry retuvo el título y aunque parece que se quitó de encima a Ricky Saints, podría ser que esto no sea cierto, pero además Ethan Page está pensando en ese cetro.