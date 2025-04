Joe Hendry reta a Trick Williams pero es atacado por Darkstate

La semana pasada, el actual Campeón Mundial de TNA, Joe Hendry, hizo una sorpresiva aparición en NXT, donde tuvo un intenso careo con Trick Williams y el Campeón Norteamericano Oba Femi. El enfrentamiento verbal derivó en tensión física, culminando con Hendry enfrentándose a Williams, quien días antes después lo atacó por la espalda en Rebellion tras su defensa titular.

Esta semana, Hendry abrió el show de NXT. El escocés recordó su agitada pero histórica semana, donde participó en WrestleMania enfrentando a Randy Orton y luego defendió exitosamente su campeonato en Rebellion.

Sin embargo, el evento cerró con polémica: Trick Williams lo atacó sin previo aviso, dejando un mensaje claro. Según Hendry, la agresión fue motivada por la envidia que siente Williams debido al protagonismo que él ha ganado recientemente.

Lejos de evadir el conflicto, Hendry anunció que no se dejará manipular y, por el contrario, lo enfrentará de frente. Sin embargo, en ese momento apareció DarkState y el cuarteto terminó por rematándolo con un potente bombazo en medio del ring.

No one is safe.

While calling out @_trickwilliams, @joehendry just got attacked and dropped by DarkState! 😱#WWENXT pic.twitter.com/abpc2RlANP

