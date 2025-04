Joe Hendry responde al reto de Randy Orton en WrestleMania pero es derrotado

Randy Orton no tuvo su lucha contra Kevin Owens por la lesión de este; sin embargo, decidió lanzar un reto abierto a quien quisiera luchar contra él en WrestleMania.

The Viper salió al ring y de inmediato pidió que saliera alguien al ring, siendo el Campeón de TNA, Joe Hendry el que respondió el reto, sorprendiendo a todos los fans que de inmediato se le entregaron.

Hendry intentó sorprender, pero pese a los primeros momentos a favor del «invitado», pronto tomó el control con un piquete de ojos y un DDT y pese a que por momentos consiguió responder, justo cuando hizo su clásica mueca después de un suplex, Randy Orton lo sorprendió con un RKO para llevarse el combate.

Tras el combate, Randy reconoció a Joe Hendry, pero terminó por conectarle un nuevo RKO y al final imitando al luchador de TNA.

New meme 😭😭😭😭

Joe Hendry tried to emote and got hit with an RKO lmaoooo#WrestleMania pic.twitter.com/4ryTtCekOv

— Roman’s Spear (@ProdigysEra) April 21, 2025