Si a ti, como talento, te ofrecen luchar en WrestleMania, el mayor show luchístico del mundo, aceptas. Aunque salgas derrotado en apenas tres minutos. Por ello, si alguien debía negarse a que Joe Hendry, Campeón Mundial TNA, luciera como un «mid-carder» contra Randy Orton, era la propia TNA.

Hendry comentó su debut en «The Showcase of the Inmortals» durante reciente edición de ‘Busted Open Radio‘, y más allá de la controversia suscitada, el inglés aprovechó para hacer promo de Rebellion, siguiente PPV de TNA y sugerir que allí habrá una presencia estelar proveniente de WWE no anunciada.

El próximo domingo se celebrará TNA Rebellion 2025, desde el Galen Center de Los Ángeles (California, EEUU), y por el momento, este es el cartel que presenta la velada.

After shocking the world at #WrestleMania, TNA World Champion @joehendry defends his title in a high-stakes Triple Threat at #TNARebellion against @FrankieKazarian and #WWENXT’s @OfficialEGO Sunday, April 27 LIVE on Pay-Per-View!



