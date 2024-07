El luchador de TNA Joe Hendry está viviendo una fantástica aventura en WWE. «Joe Hendry está teniendo éxito en NXT», decía recientemente Bully Ray. O: «Hizo un trabajo excelente», apuntó Tommy Dreamer. Sin olvidar el apoyo de Drew McIntyre, un luchador que sabe bien lo que es triunfar en una compañía para después hacerlo en la otra. En su última aparición, durante el programa de la marca amarilla del 10 de julio, «The Prestigious One» se unió a Trick Williams para vencer a Ethan Page, el Campeón NXT, y Shawn Spears.

WHAT. A. NIGHT. 🥲 @joehendry ends #WWENXT with a BANG and a WIN! pic.twitter.com/UOPG7zIm5u

Los nuevos elogios para Hendry provienen de su compañero de vestidor Moose, quien además es el Campeón Mundial de la Total Nonstop Action, y de su reciente entrevista con WhatCulture. Él, que también quiere tener una oportunidad en WWE, cree que tiene lo necesario para ser el nuevo John Cena.

«Sí, creo en Joe Hendry. Creo que Joe Hendry está a punto de ser el próximo John Cena. Sé que ha trabajado muchísimo. Su historia y su trayectoria muestran que el trabajo duro da sus frutos. Mucha gente no sabe el trabajo que Joe Hendry ha puesto, y todas las preguntas que hizo, acorralando a algunos de los chicos más veteranos en el vestuario, haciéndoles preguntas sobre cómo mejorar y cómo ser mejor. Estoy feliz de que todas esas preguntas, todo ese trabajo duro, y todo lo que ha hecho para llegar a la posición en la que está realmente esté dando resultados.»

Por otro lado, Moose no olvida que Joe Hendry será uno de sus retadores al título en Slammiversary:

«Para responder a tu pregunta, sí creo en Joe Hendry, pero aún así le voy a patear el trasero en 11 días«.

The 6-Way Elimination match at #TNASlammiversary is set! @TheMooseNation defends the TNA World Championship against @Walking_Weapon, @FrankieKazarian, @NicTNemeth, @joehendry, and @SteveMaclin in Montreal on Saturday, July 20, LIVE on PPV!

Be there LIVE: https://t.co/yL6sSRqiED pic.twitter.com/KOMChFm5wf

— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) July 6, 2024