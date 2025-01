Joe Hendry podría debutar en Raw

Desde su improvisado debut en WWE NXT, Joe Hendry no ha pasado desapercibido en la compañía de lucha profesional que todo el mundo conoce.

No olvidemos que además de sus cameos en WWE NXT, Hendry también es la sensación del bloque en la compañía donde labora: TNA Wrestling.

Eso sí, el coqueteo entre Hendry y la WWE es groseramente notorio, ninguno de los dos intenta disimularlo al menos.

¿Qué tiene que ver lo anterior con el debut de WWE Raw en Netflix el próximo 6 de enero?

Baja y entérate.

Empecemos con que en los NXT Year-End Awards, Hendry ganó en la categoría a «Momento del año», vía vídeo recibió el galardón y dijo lo siguiente.

Do you want to see Joe Hendry make a #WWERAW appearance when he moves to #Netflix? pic.twitter.com/2ap3uoCeRF

— Ringside News: WWE & AEW Wrestling News (@ringsidenews_) January 1, 2025