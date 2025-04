Joe Hendry: «No me enterraron en WrestleMania»

El querido Joe Hendry, actual Campeón Mundial TNA Wrestling, sorprendió al hacer su debut en WrestleMania, de WWE, el pasado domingo 20 de abril de 2025. Allí, apareció como el rivla sorpresa de Randy Orton y se enfrentó a este.

Lamentablemente, toda la algarabía del público se vino abajo, en especial, en redes sociales, porque con un brutal RKO, Orton venció a Hendry en tan solo 3 minutos y 10 segundos y las críticas y malos comentarios por esto no se hicieron esperar.

► Joe Hendry no se sintió maltratado por su corta luchae en WWE WrestleMania 41

Sin embargo, Joe Hendry recientemente salió al paso de las críticas y considera que lo que hizo en WrestleMania 41 estuvo más que bien, contrario a lo que muchos fans creen, de que fue enterrado. Estas fueron sus declaraciones en una reciente entrevista a Ariel Helwani para su video podcast The Ariel Helwani Show:

«Si esto es lo que llaman ser enterrado, que siga llegando. Entendimos perfectamente lo que se esperaba de nosotros en WrestleMania, fuimos la parte divertida y la sorpresa. Viste la promo de Randy después de la lucha; habló de eso, de lo divertido que fue el combate. Este fue el vigésimo WrestleMania de Randy Orton. Fue una lucha destacada. Como lo dijo Triple H en la conferencia de prensa posterior al evento, se trataba de darle a Randy un momento especial en su vigésimo WrestleMania.

«Para mí, poder hacer eso… Recuerdo cuando tenía 15 años, caminando de regreso del colegio, hablándole a un amigo sobre Randy Orton y preguntándonos: ‘¿Podrá ganar el título mundial?’ Me acuerdo de esas conversaciones. Y ahora formar parte de su WrestleMania número veinte… esto es lo que la gente no entiende. Cuando estaba en el Performance Center, William Regal reunió a todos y dijo: ‘Escuchen, si quieren luchar con Roman Reigns y Randy Orton, tienen que demostrar que son profesionales, que se puede confiar en ustedes, que pueden hacer el trabajo.’ Este año, luché con Roman Reigns en el Royal Rumble y con Randy Orton en WrestleMania. Eso no pasa porque sí. Es una gran responsabilidad, y estoy agradecido por la oportunidad».