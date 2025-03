El actual Campeón Mundial de TNA, Joe Hendry, está indudablemente en el mejor momento de su carrera en la lucha libre profesional. Así, formará parte de la lucha en jaula cinco contra cinco de Sacrifice 2025.

El mejor momento que ha llegado después de un proceso que, solo en la compañía, le tomó desde 2022. Pero su crecimiento ha sido meteórico, espectacular, ¿e inmejorable en el último año?

«Entonces, para mí, cambié mi enfoque probablemente hace tres o cuatro años, de ‘quiero ganar este título, quiero trabajar aquí’, a simplemente decir, sabes qué, estoy comprometido sin importar lo que pase. Incluso si es solo frente a 200 personas, voy a dar lo mejor de mí y voy a mejorar con cada show. Solo quería mejorar todo el tiempo y eso es lo que he mantenido hasta el día de hoy y, sabes, siento que realmente — genuinamente, siento que soy el luchador que más ha mejorado en el mundo durante el último año. Esa es mi opinión. Si miras dónde estaba y lo que estaba haciendo y dónde estoy ahora, realmente siento que soy el que más ha mejorado.

Si te esfuerzas por ser el más mejorado, entonces los títulos y las oportunidades van a llegar. Si estás trabajando con alguien del calibre de Nic Nemeth, no puedes evitar mejorar, ¿verdad? Para mí, es algo que ocurrió de manera muy orgánica y me pareció genial que realmente sucediera. Es una de esas cosas que esperas que pase, pero nunca sabes, ¿verdad? Hay muchas cosas que están fuera de tu control en el negocio, pero aquí estamos. Pensé, bueno, 2025 no puede ser más grande que 2024, pero lo logramos el 1 de febrero», expone Hendry en Z100.