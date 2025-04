Joe Hendry: «Leon Slater será el próximo AJ Styles»

Probablemente quienes no sigan TNA habrán visto buceando por redes sociales el «spot» que protagonizó Leon Slater el pasado domingo durante el PPV Rebellion, donde casi se rompe un brazo como consecuencia de una mala recepción por parte de sus compañeros, al caer casi de lleno al suelo desde lo alto de uno de los postes del combate Ultimate X.

Y tal vez también les apareciera el controversial cierre de dicho encuentro, con Slater recibiendo una Lanza de Moose justo al posar sus pies en la lona del ring, tras descolgar el Campeonato de la División X. Esto, no obstante, podría tratarse un error programado, de cara a que Slater reclame una oportunidad individual contra Moose próximamente.

En cualquier caso, parece que buena parte de la comunidad luchística ha tenido su primer conocimiento sobre Slater (dada la expectación generada por Rebellion) con dos secuencias maliciosamente compartidas para, una vez más, despellejar el producto de TNA. Cuanto menos, dirá Slater, él está libre de culpa.

Aquí en SUPERLUCHAS, por nuestra cobertura a la escena europea, llevamos tiempo apuntando el potencial de Leon Slater, como así hizo Will Ospreay el pasado año, cuando aseguró que «The Youngest In Charge» sería el mejor luchador del mundo dentro de un lustro.

Y como última muestra hasta ahora de las expectativas que hay depositadas en Slater, otro compañero de escena y también de empresa, Joe Hendry, se deshace en elogios hacia el inglés, preguntado por algún «dream match» que desearía tener durante reciente edición de TNA Press Pass.

«Voy a decirte otro combate soñado, uno que ya he disputado, pero que me gustaría disputar de nuevo, y es con Leon Slater. Y la razón de que es un combate soñado para mí es porque creo que será el próximo AJ Styles . Creo que será el próximo tipo importante. Pienso que ganará esto un día [el Campeonato Mundial TNA] y lo ostentará durante mucho tiempo . Me he enfrentado a él antes. Me gustaría enfrentarme a él al menos un par de veces más. Estoy muy entusiasmado por ver cómo discurre su carrera. Es una enorme contratación para TNA Wrestling».

Thank you everyone that has showed concern or sent a message I appreciate it more than you know

I LIVE TO TELL THA TALE 🦾

MOMENT MAKA pic.twitter.com/OQzT9VDSp9