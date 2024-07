Uno de los luchadores más populares hoy en día es Joe Hendry, quien tiene contrato con TNA Wrestling, pero fue enviado a NXT, como parte del acuerdo entre TNA Wrestling y WWE. A Hendry le ha ido tam bién en NXT, que el pasado 9 de julio, logró una victoria junto a Trick Williams ante Ethan Page y Shawn Spears, él fue quien obtuvo limpiamente el toque de espaldas, y eso le pareció bastante poderoso, según le dijo recientemente a Denise Salcedo del Wrestling Observer Newsletter:

► Joe Hendry habló de lo que significa haber logrado un toque de espaldas limpio en NXT

“Mi tiempo en WWE y en NXT ha sido todo lo que uno podría desear. No podría haber pedido un mejor ambiente, una atmósfera más alentadora. La gente está feliz de estar allí. Siento que han tratado a TNA muy bien. El hecho de que Shawn se tome el tiempo no solo para dar consejos y guiar y enseñar, sino también cuando hice la promo con él después del combate.

No sé si la gente se da cuenta de lo significativo que es que un chico de TNA obtuviera la victoria en el evento principal de un show de WWE. El hecho de que Shawn Michaels tenga fe en mí, lo suficiente como para permitirme competir en ese evento principal, espero que los fanáticos entiendan cuánto está haciendo Shawn por mí y por TNA. Solo puedo hablar por mí mismo, pero debo decir que estoy muy agradecido de estar en la situación en la que me encuentro y de aprender de las personas de las que he estado aprendiendo en ambos lados”.