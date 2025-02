Joe Hendry: «John Cena ya lo dijo, si quiero…»

Antes, lo leíamos hablando de John Cena y Roman Reigns. Ahora, el actual Campeón Mundial de TNA, Joe Hendry, revela que tuvo una conversación con «The Champ». Lo hace en The Ariel Helwani Show, donde también se muestra confiado de que va a tener un combate con él en 2025. Además, explica cómo vivió participar en el reciente Royal Rumble.

► Luchar con John Cena

«Tan pronto como gané este campeonato, al día siguiente ya estaba desafiando a John Cena. De la misma manera en que creí que estaría en el Royal Rumble, creo que lucharé contra John Cena este año. No tengo ninguna duda. Tuve la oportunidad de decirle eso directamente a John Cena. Tuvimos una conversación uno a uno».

Cuando le preguntaron cómo fue la conversación, respondió: «Fue increíble. Es el mejor. Básicamente, lo que me dijo es que la fortuna favorece al oro. Me dejó claro que, si quiero que esa lucha suceda, depende de mí. Soy yo quien tiene que hacer que pase y generar el interés necesario. Fue casi como un desafío. Además de eso, me dio algunos consejos geniales. Con todo el caos del Rumble, John Cena se sentó conmigo y tuvo una conversación larga y significativa, cuando pudo haber usado ese tiempo para pensar en lo que él iba a hacer. En cambio, invirtió ese tiempo en hablar conmigo. Creo que puede haber visto algo en mí, pero tengo que demostrar mi valía. Debo ponerme en una posición en la que Joe Hendry vs. John Cena sea uno de los combates más atractivos en la lucha libre profesional.»

► La experiencia del Royal Rumble

«He estado tratando de hacer esto realidad durante mucho tiempo. Recuerdo cuando entré a mi escuela de entrenamiento en Escocia, justo después de que Jordynne Grace participara en el Rumble representando a TNA, y dije: ‘¿Saben qué? Marquen mis palabras, estaré en el próximo Rumble.’ Incluso si es algo subconsciente, siento que cuando pones algo ahí fuera, empiezas a guiar tus acciones hacia ello. Fue un gran honor. Ahora, con la asociación entre TNA y WWE, es algo increíble para ambas compañías. Fue un gran honor representar a TNA en ese escenario«.

Cuando le preguntaron cuándo supo que su aparición era oficial, respondió: «Escuché algunos rumores de que había interés. Fue mi jefe, Ariel [Shnerer], quien me lo confirmó. Había escuchado cosas, pero cuando se hizo oficial, fue como: ‘Esto realmente está pasando.’ Cuando recibes esa noticia, lo primero en lo que debes pensar es: ‘¿Cómo puedo maximizar esta oportunidad?’ Cuando eres el campeón de una empresa, no solo piensas en ti mismo, piensas en: ‘¿Cómo puedo elevar a la compañía? ¿Cómo puedo elevar el campeonato?’ Esas son las consideraciones. ¿Cómo puedo causar el mayor impacto? ¿Cómo puedo hacer algo que abra puertas para futuros negocios?».

Sobre cómo fue el momento en sí, dijo: «Lo primero que me sorprendió fue que no se filtró. Semanas atrás, decidí que me ubicaría en Indianápolis para facilitar las cosas. Chris Jericho me pidió que hiciera el crucero, y le dije: ‘Chris, lo siento, esto va a sonar una locura, pero necesito mantener la fecha del Royal Rumble libre. Sé que suena una locura, pero creo que va a pasar.’ Él me dijo: ‘Está bien, tal vez puedas unirte al crucero después.’ Reservé varias cosas en Indianápolis para estar ahí. Tuvimos que salir temprano de una firma de autógrafos para ‘tomar un vuelo’.

«Cuando llegamos al recinto y entré, vi muchas caras conocidas. Llegué a la parte de atrás y hubo un momento en el que recuerdo haber tenido una conversación con CM Punk y Cody Rhodes, y les pregunté: ‘Si ustedes fueran yo, ¿cómo abordarían esto?’ Recibí grandes consejos. Tengo que decirlo, no sé si él querría que lo diga, pero The Miz es increíble.

«Estos tipos realmente hacen un esfuerzo por ayudarte a tener éxito, al igual que muchas personas en TNA. He sido muy afortunado en esta industria con la gente que me ha ayudado a llegar a donde estoy. Realmente creo que se necesita un ejército de personas para ayudar a alguien como yo a mejorar y alcanzar este nivel. Fue una experiencia increíble y recibí consejos valiosos. Me sentí bienvenido y con la confianza de que esta era una gran oportunidad para demostrar que puedo generar una reacción de alto nivel en una arena con 70,000 personas. Fue muy gratificante que haya sucedido, porque siempre tienes esa duda: ‘¿Cuántas personas realmente saben quién soy?’«.