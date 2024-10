Joe Hendry: «Invitaré a John Cena a venir a TNA»

Joe Hendry va a luchar por el Campeonato Mundial de TNA de Nic Nemeth en Bound for Glory este próximo 26 de octubre, lo cual podría llevarlo a coronar la mejor época de su carrera en la lucha libre profesional. Pero los buenos tiempos no harían nada más que continuar si esa victoria.

BREAKING: @FrankieKazarian will be Special Guest Referee in the TNA World Championship match between @joehendry and @NicTNemeth at #TNABoundForGlory on October 26, LIVE on PPV and TNA+ from Detroit!

Get tickets and be there LIVE: https://t.co/K775dHYoE0 pic.twitter.com/qkPlpmBirD

— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) October 18, 2024