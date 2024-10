Si vence a Nic Nemeth en Bound for Glory para convertirse en el nuevo Campeón Mundial, Joe Hendry invitará a John Cena a TNA: “Este combate es enorme para mí, esta es mi primera oportunidad uno a uno por el Campeonato Mundial de TNA Wrestling contra Nic Nemeth en Bound For Glory. Es el evento más grande del año, esto es enorme. Este es el campeonato mundial». Luego le preguntaron al retador a quién le gustaría enfrentar en un combate de ensueño: “Pongámoslo de esta manera. Si puedo poner mis manos en el Campeonato Mundial de TNA, ¿qué tipo de campeón sería si no invitara a John Cena a cruzar la línea hacia TNA Wrestling? Pero eso es solo hipotético.”

Embed from Getty Images

► Joe Hendry invita a Steve Austin

Pero antes «The Pretigious One» tiene que salir victorioso y para apoyarlo le gustaría tener a su esquina a «Stone Cold» Steve Austin:

«Para ponerlo en contexto, le pregunté a Mick Foley: ‘¿Tienes algún consejo para convertirme en Campeón Mundial de TNA?’ Y él me dice: ‘Todo lo que tienes que hacer es asegurarte de que Steve Austin esté cerca para golpear a alguien con una silla.’ Yo le dije: ‘Mick, ¿eso era todo lo que tenía que hacer? ¡¿Por qué nadie me lo dijo?!’ Así que, ya sabes, ya invité a Eminem al show. Llevo como un año llamando a John Cena. He dicho que quiero una confrontación con The Rock. Así que bien podríamos agregar a Steve Austin. Steve, si estás viendo y tienes alguna forma de llegar a Detroit para ayudarme aquí, espero que Eminem esté en mi esquina. Pero si tienes a Eminem de un lado y a ‘Stone Cold’ Steve Austin del otro, entonces no creo que tengamos que preocuparnos demasiado por Frankie Kazarian», comenta el retador en TheOneMonaa.

LIVE THIS SATURDAY, October 26, TNA Wrestling’s biggest event of the year, #TNABoundForGlory, takes over Wayne State University Fieldhouse in Detroit, MI. Countdown:6:45pm ET

PPV: 8pm ET Get tickets: https://t.co/K775dHYoE0 Get BFG on TNA+ as part of the seasonal discount… pic.twitter.com/hbXNVZepYK — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) October 25, 2024

¿Te imaginas a Steve Austin en TNA?