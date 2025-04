Joe Hendry fue escondido por WWE en WrestleMania 41

Sin duda alguna, había mucha especulación en torno a quién iba a reemplazar a un lesionado Kevin Owens como rival de una gran figura de WWE como lo es Randy Orton, en la pasada WrestleMania 41.

Al final de la noche, los fans quedaron contentos cuando apareció en escena Joe Hendry. Y aunque ha habido críticas porque la lucha duró muy poco, y porque el Campeón Mundial TNA Wrestling recibió dos RKO en una sola noche, poco a poco las críticas han ido desapareciendo.

► Así evitó WWE que se filtrara la aparición sorpresa de Joe Hendry en WrestleMania 41

Recientemente, Hendry estuvo como invitado especial en el video podcast Busted Open Radio, que también se emite en la emisora Sirius XM, y allí destacó cómo WWE hizo todo para mantener en secreto que él iba a luchar ante Orton. Estas fueron sus interesantes palabras:

«Yo no quiero revelar el momento exacto, aunque recibí la llamada de la nada el 13 de abril y me sorprendió cuando me pidieron estar en WrestleMania. Pero fue un periodo difícil para guardarme eso, ¿sabes? Fue difícil, fue difícil. Lo logré, pero fue difícil.

«El nombre nunca se filtró. Hubo algunas personas que lo sospecharon, pero no lo sabían. WWE incluso produjo mercancía de Hendry relacionada con el evento, pero la noticia nunca se supo.

«WWE también me escondió. Estaba en un pequeño cuarto oculto. Por cierto, estaba completamente disfrazado. Parecía el Inspector Gadget recorriendo Las Vegas. Estoy hablando de gafas, mascarilla, sudadera con capucha. Me veía ridículo. Pero logramos que me metieran sin que la gente me viera.

«En ese cuartito entraron y me dijeron, ‘Aquí está tu camiseta’. No sabía que iba a haber camiseta, y lograron imprimirla sin que nadie se enterara”.