El talentoso y querido luchador Joe Hendry, actual Campeón Mundial de Peso Completo TNA Wrestling, se encuentra preparándose para su futura lucha en el evento premium NXT Battleground 2025. Y se está entrenando con pesos pesados de la lucha libre profesional.

Se trata del polémico, pero también muy talentoso luchador independiente, Joe Ace Steel, amigo íntimo de CM Punk y talentoso productor y agente de luchas tras bambalinas también, así como instructor de lucha libre profesional.

Y, además, en una gran sorpresa, Joe Hendry decidió entrenar lucha libre con nada más y nada menos que una de las mejores figuras de la lucha libre profesional, en especial, actualmente en WWE, como lo es CM Punk. Y es que Hendry compartió a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, la siguiente fotografía:

Learning from the best 👏 👏 pic.twitter.com/t9TzuC00jL

— Joe Hendry (@joehendry) May 22, 2025