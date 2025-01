Joe Hendry, ¿el nuevo estándar de TNA?

Durante TNA Genesis 2025, se produjo un aparente pase de antorcha entre Josh Alexander y Mike Santana, tras la victoria allí del segundo ante el primero en un cruento «I Quit». Y como poscombate, «The Walking Machine» consideró al neoyorquino «el nuevo estándar» de TNA, y ambos acabaron cordialmente su rivalidad, entre los aplausos del respetable.

Sin embargo, tal denominación luce más propicia hoy para Joe Hendry.

Se viene comentando en las últimas semanas que AEW muestra demasiada inclinación por veteranos, la mayoría de ellos antiguos competidores de WWE, y esto hace que su producto destile una percepción de marca inferior en su competencia con el gigante estadounidense.

Concretamente, Dave Meltzer expone que AEW recupera una fórmula empleada por TNA en sus años de mayor mediaticidad. Y, añado, que TNA todavía emplea, cual praxis ya crónica y a la larga contraproducente, en un acomodo a la cálida sombra de WWE ahora reforzado tras la alianza entre ambas promotoras.

Por ello la victoria de Joe Hendry en Genesis resultó tan satisfactoria y por ello, principalmente, este PPV obtuvo tan positivas críticas.

Es consabida la personalización que hacen los seguidores de la lucha estadounidense, al punto de que una única figura puede cambiar la imagen de un producto. Y TNA tiene en su mano cambiar la suya con Hendry.

A lo largo de su historia, TNA ha dejado grandes campeones, pero desde la época de eclosión de AJ Styles no disfrutaba de un talento con tanta capacidad para ser su «chico franquicia», sin pasado alguno como ex-WWE. Factor crucial en pos de dar un vuelco a esa percepción de que TNA necesita apoyarse en la promotora de Endeavor para medrar y aspirar a convertirse en competencia seria.

Y aunque Hendry no posee el nivel «in-ring» de Styles, se antoja incluso más valioso como competidor vendible al gran público, por carisma e inmediata conexión, gracias en buena parte a su pegajoso tema de entrada, que incluso podría escucharse el próximo mayo durante el Festival de la Canción de Eurovisión. Esto se evidenció con su debut en WWE NXT el pasado junio.

