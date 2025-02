‘I Believe In Joe Hendry’, el tema de entrada de Joe Hendry, el actual Campeón Mundial de TNA, es uno de los más celebrados en la lucha libre profesional hoy. Ha causado sensación también en la WWE. El paquete completo en realidad pero se han visto momentos como miles de personas cantando la canción durante un evento premium como Royal Rumble.

► La creación de ‘I Believe In Joe Hendry’

Ahora, ¿cómo fue creado? El luchador lo revela en The Ariel Helwani Show:

«La canción tiene cinco años. La usé en Ring of Honor, y recuerdo que en ese momento yo no era popular allí, pero la canción sí lo era. No importaba lo que estuviéramos haciendo, siempre encontraban un lugar para mí en la cartelera porque querían reproducir la canción. Eso me ayudó a aprender y mejorar. La canción siempre fue popular. Fue cuando llegué a TNA que realmente desarrollamos el personaje, el giro y todos estos pequeños detalles. Dicen que la diferencia entre una buena idea y una gran idea está en los detalles. Si miras el video que tenía en Ring of Honor y la entrada en TNA, es exactamente la misma canción, no hay diferencia en el audio, pero el video es lo que la hace especial.»

«Cuando estaba creando la canción, decidí que quería algo con más energía que lo que tenía antes. Mi tema favorito es el de The Rock en 2003, su versión de Hollywood Rock. También quería algo animado porque quería que el público interactuara. ‘¿Cómo pueden interactuar cuando están juntos?’ Pueden aplaudir. Pueden mover las manos.’ Estaba pensando en todas las formas en que el público puede interactuar estando sentado o de pie. Pensé, ‘Voy a incluir una parte donde le diga al público qué hacer’. En el video les muestro que tienen que aplaudir.

«Para mí, el punto ideal en la música pop es 120 beats por minuto. Notarás que muchas canciones pop populares tienen ese ritmo. Queen hablaba de que cuando hicieron We Will Rock You, encontraron lo que sentían que era el BPM perfecto para hacer el stomp, stomp, clap. La primera parte de mi canción es muy pop y la última parte recuerda mucho al tema de Hollywood Rock, y tiene el mismo BPM del que hablaba Queen. Junté todo eso y la grabé en la casa de un amigo. La terminamos bastante rápido. Me tomó dos semanas y media escribirla, pero creo que la grabamos en un solo día.»