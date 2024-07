11 años de Joe Hendry: «No cambiaría nada»

Joe Hendry está viviendo su etapa más popular en la actualidad entre TNA y WWE pero su carrera en la lucha libre profesional viene de hace 11 años durante los cuales pasó por incontables promociones de la escena independiente, así como también compañías de renombre como el CMLL, AAA, NJPW o ROH.

Joe Hendry vs Kurt Angle highlights this was Joe Hendry’s 3rd year anniversary in wrestling ppv: WCPW Refuse to lose 2016 pic.twitter.com/K6g6I5mc72 — 🇿🇦yellowbone🇿🇦 (@The_yellowbone) June 24, 2024

► El camino de Joe Hendry

«Sentía que algún día alcanzaría una masa crítica y la gente volvería y encontraría cosas. Era bastante entretenido. Me sentía bien siendo algo de nicho. ‘A la gente que le gusta, realmente le gusta. Seguiré haciéndolo y siguiéndolo.’ La lucha libre es un poco como la música. Un género particular es popular y luego otro género es popular. Cuando se trata de cosas creativas, creo que fue Tom Platz, un culturista, quien dijo que cuando estaba en el escenario no intentaba complacer a los jueces. Él estaba haciendo culturismo, según Tom Platz. Siempre animo a las personas, obviamente tienes que ser consciente de tus entrenadores y del público, pero cuando se trata de quién eres y tu personaje, tiene que ser lucha libre según tú. Ya sea popular o no. Sentía que durante mucho tiempo no era el estilo de lucha más popular, y luego se volvió popular. Ahora esas cosas están empezando a ganar tracción cuando se adaptan a alguien como yo. En cuanto al tiempo, soy afortunado.

«Tienes que amar absolutamente cada aspecto de este juego. Luego, cuando empieza a dar sus frutos, ‘Oh, eso es genial.’ Para cualquiera que sea apasionado por algo, seguiríamos haciéndolo incluso si todas estas cosas no estuvieran sucediendo porque tenemos una pasión por ello. Necesitas esa pasión para superarlo. En ningún momento dije, ‘Voy a renunciar. Voy a parar.’ Simplemente tenía que suceder. Tenía una pasión por ello. Aún la tengo. Me encanta. Le digo a la gente, ‘Sigue en el juego.’ He sido autónomo durante mucho tiempo. Básicamente, un luchador a tiempo completo desde 2016. Después de la pandemia, antes de TNA, hubo un momento en el que tuve que hacer otros trabajos. Todavía hay otras cosas que hago, un trabajo formal, y tengo mis propios negocios, pero hubo un momento en el que estaba haciendo ventas antes de llegar a TNA. Ahí es donde obtuve los elementos del personaje de Joe Hendry. Tenía un jefe que, ibas a estas reuniones de Zoom, ‘¡Todos, levántense!’ Todos nos levantábamos en Zoom. Él decía, ‘Miren afuera. Miren afuera. Realmente miren.’ Y yo pensaba, ‘Este tipo es insoportable.’ Ese era el personaje, estaba basado en este tipo. Sí, estaba haciendo televentas hace un par de años. No cambiaría nada«, le dice a Fightful.

