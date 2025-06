TNA ha puesto en marcha nuevo nivel de suscripción gratuito a su plataforma de «streaming», TNA+, y para hacer los honores, quien decidiera unirse al club este fin de semana disfrutó de un adelanto en directo de las más recientes grabaciones efectuadas por la promotora, desde el UPMC Events Center en Moon Township (Pennsylvania, EEUU).

Y TNA quiso hacer un breve pero muy relevante «spoiler» sobre las mismas a través de su web oficial.

Considerando los últimos acontecimientos, no deberíamos descartar una Triple Amenaza que se completaría con Mike Santana, pero en cualquier caso estaremos atentos a los próximos episodios de iMPACT! hasta Slammiversary.

He aquí el menú que provisionalmente presenta TNA Slammiversary 2025.

On Sunday, July 20, TNA Wrestling presents #TNASlammiversary LIVE on pay-per-view from the UBS Arena in Long Island, New York!



Get tickets NOW: https://t.co/J96ADWwbjb pic.twitter.com/cZOqKpEnbD