Joe Hendry aparece en página oficial de WWE

La estrella de TNA, Joe Hendry, hizo una aparición sorpresiva de última hora, sustituyendo a Je’Von Evans en el estelar del reciente NXT, y se unió a Trick Williams en un combate por equipos contra Ethan Page y Shawn Spears. Ambos consiguieron la victoria luego de que Hendry lograra la cuenta de tres sobre Spears, y el público pudo celebrar.

► Joe Hendry fue bien recibido por el Universo WWE

Joe Hendry fue el último de los luchadores foráneos dentro de la colaboración entre NXT y TNA, la cual ha generado ruido durante los últimos meses, y fue muy bien recibido por el público. Además de Hendry, los ex campeones mundiales en parejas TNA, The Rascalz, se reunieron en la misma noche con su ex compañero Wes Lee, luego de pronunciarse sobre la aplastante derrota que sufriera ante Oba Femi. Anteriormente, La campeona Knockouts TNA, Jordynne Grace, y el ex campeón de la División X TNA, Frankie Kazarian, también hicieron una aparición en NXT hace varias semanas.

Joe Hendry tuvo un gran recibimiento en su reciente presentación en NXT y hay muchas personas que quieren que la estrella de TNA eventualmente se una a la WWE de manera permanente. Dicho esto, si uno revisa la sección de las Superestrellas dentro del sitio web de la WWE en este momento, encontrará una foto de Joe Hendry en la parte inferior de la página. Evidentemente, este hallazgo no significa que Hendry tenga contrato con la WWE, pero ciertamente no deja de ser interesante para sus fanáticos.