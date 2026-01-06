Joe Hendry, anunciado para TNA Genesis

Era cuestión de tiempo para que Joe Hendry acabara uniéndose a WWE, con una progresiva desaparición de su figura en TNA durante los últimos meses por la que ya se le veía, a todas luces, más como una «WWE Superstar» que otra cosa. Estatus que Carlos Silva, presidente de TNA, confirmó el pasado mes.

Sin embargo, dada la alianza actual entre WWE y TNA, parece que Hendry tendrá, cuanto menos, una implicación más bajo los focos de la que fuera su antigua casa. Según desvelaron hoy los Hardy y oficializó TNA, Hendry estará presente en Genesis, el próximo PPV de esta promotora, que veremos el próximo día 17, a celebrarse desde el Curtis Culwell Center de Garland (Texas, EEUU).

Estos son los únicos detalles concretados por TNA sobre el rol de Hendry en su anuncio.

«¡Di su nombre y él aparece! «Como desvelaron los Hardy en redes sociales, ¡Joe Hendry aparecerá en vivo en Genesis! «¿Qué tiene preparado el ex Campeón Mundial TNA para el primer gran PPV de TNA en 2026? […]»

La última lucha de Hendry con TNA se produjo durante el episodio de iMPACT! del pasado 9 de octubre, donde derrotó a Eric Young. Mientras, su compromiso competitivo más reciente se dio durante el episodio de SmackDown del 26 de diciembre, venciendo a The Miz.

► Cartel TNA Genesis 2026

He aquí todo lo anunciado hasta ahora para TNA Genesis 2026.

BREAKING: As revealed by The Hardys this morning, former TNA World Champion Joe Hendry will be appearing at #TNAGenesis LIVE on PPV and TNA+ on January 17 from the Curtis Culwell Center in Dallas, Texas!



Get tickets at https://t.co/zTMPjdYHK8! pic.twitter.com/oYweYW4HJE — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) January 6, 2026