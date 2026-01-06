Joe Hendry, anunciado para TNA Genesis

por
Joe Hendry

Era cuestión de tiempo para que Joe Hendry acabara uniéndose a WWE, con una progresiva desaparición de su figura en TNA durante los últimos meses por la que ya se le veía, a todas luces, más como una «WWE Superstar» que otra cosa. Estatus que Carlos Silva, presidente de TNA, confirmó el pasado mes

Sin embargo, dada la alianza actual entre WWE y TNA, parece que Hendry tendrá, cuanto menos, una implicación más bajo los focos de la que fuera su antigua casa. Según desvelaron hoy los Hardy y oficializó TNA, Hendry estará presente en Genesis, el próximo PPV de esta promotora, que veremos el próximo día 17, a celebrarse desde el Curtis Culwell Center de Garland (Texas, EEUU). 

Estos son los únicos detalles concretados por TNA sobre el rol de Hendry en su anuncio.

«¡Di su nombre y él aparece!

«Como desvelaron los Hardy en redes sociales, ¡Joe Hendry aparecerá en vivo en Genesis!

«¿Qué tiene preparado el ex Campeón Mundial TNA para el primer gran PPV de TNA en 2026? […]»

La última lucha de Hendry con TNA se produjo durante el episodio de iMPACT! del pasado 9 de octubre, donde derrotó a Eric Young. Mientras, su compromiso competitivo más reciente se dio durante el episodio de SmackDown del 26 de diciembre, venciendo a The Miz

tnawrestling.com

 

► Cartel TNA Genesis 2026

He aquí todo lo anunciado hasta ahora para TNA Genesis 2026. 

 

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

Archivo de artículos