Joe Gacy: «Pudo haber un plan para mí y Bray Wyatt»

Dexter Lumis y Joe Gacy son dos de los miembros de los Wyatt Sicks y los actuales Campeones de Parejas WWE. No es habitual (ni ellos ni sus amigos suelen hablar públicamente, salvo Bo Dallas/Uncly Howdy en segmentos en los shows) pero ambos expresan cómo se sienten dando continuidad al legado de Bray Wyatt.

Joe Gacy:

Para mí, todo ha sido un torbellino. Antes del debut yo estaba en NXT, así que ser llevado directamente a Raw en un lugar así es, personalmente, el escenario soñado.

Dexter Lumis:

Sí, lo confirmo. Es un sueño. Continuar con el legado de Bray Wyatt es muy importante para mí, para Joe y para el resto del grupo. Es un momento muy especial en WWE y un honor representar a The Wyatt Sicks.

Joe Gacy:

En mi caso, me habían comentado que podría haber algo planeado conmigo y Bray. Nunca llegué a hablarlo directamente con él antes de su fallecimiento. Así que formar parte de este grupo fue surreal. El día del debut estaba nervioso, y justo antes de salir sentí el peso de todo… fue algo muy fuerte, difícil de poner en palabras, pero maravilloso.

Dexter Lumis:

Sí, fue muy especial. Ese día teníamos nervios, sobre todo pensando en cómo reaccionaría el público. Y cuando empezó el recorrido de la cámara en backstage, con la música, las imágenes y el rugido de la gente, supe que estábamos en algo único. Yo estaba en gorilla position, subido en una caja, y tenía la piel de gallina. Fue difícil expresarlo, pero todos sentimos lo mismo.

Dexter Lumis:

Si tuviera que describirnos, usaría la palabra “imparables”. Aunque también diría “formidables”. Creo que apenas estamos empezando. Cada vez que Joe y yo subimos al ring como equipo mejoramos. El cielo es el límite, y vamos a retener estos títulos por mucho tiempo.

Joe Gacy:

La diferencia con Schism es que allí todos estábamos un poco perdidos, sin rumbo. Ahora, en The Wyatt 6, todos en algún momento nos hemos sentido olvidados. Eso nos dio hambre y nos unió. Ahora tenemos una dirección clara y sabemos hacia dónde vamos.

Dexter Lumis:

Recuerdo haber estado aquí en Francia hace dos años en un show en vivo. La multitud fue de las más ruidosas en las que he estado. Cuando volvimos a Estados Unidos, la mayoría del talento que estuvo en esa gira insistió en que había que hacer un Premium Live Event en Francia, sin dudas.