Joe DeFalco, promotor de FSW, detalla su experiencia con WWE ID

Días atrás, Brett Lauderdale, mandamás de Game Changer Wrestling, hablaba de su experiencia con WWE ID en estos términos:

«Mi experiencia con WWE ID: Gabe no arma los combates. Nunca he visto ni oído hablar de un guion. Se nos «permite» promocionar «WWE ID» en los anuncios de talento (pero no lo hacemos). No tengo conocimiento de ningún estipendio o reparto de gastos de viaje, pero eso sería genial«.

► Joe DeFalco y FSW con WWE ID

Ahora, conocemos la versión de otra parte colaboradora del programa de talentos, Joe DeFalco, promotor de Future Stars of Wrestling:

«En cuanto escuché sobre el programa, vi que tenían 18 chicos y chicas en el programa de WWE ID, y dos de ellos son nuestros. Ninguna de las otras escuelas son escuelas ID. Me comuniqué con Gabe [Sapolsky] y me sentí un poco decepcionado porque me había mencionado algunas cosas que vendrían en el futuro. Pensé que sería bueno para nosotros ser una escuela WWE ID, y ayudaría a las personas que quisieran entrenar. Beneficiaría nuestro negocio porque, en el programa ID, nadie me paga por hacer estos combates, yo tengo que pagar. Ice Williams es un chico ID que ha sido mi campeón por siempre y ha estado conmigo desde siempre. Gabe se puso en contacto, y la primera lucha que hicimos fue una de las primeras. Aparte de la de EVOLVE, fue Jack Cartwheel vs. Ice Williams. Tuvimos que negociar la tarifa. ‘¿Cómo funciona esto? ¿Tengo que pagar por esto?’ ‘Ellos cubrirán el viaje, solo tienes que encontrar un precio justo.’ Yo conocía a Jack por haber trabajado en un torneo Future Legends que organizamos y lo había usado antes. Tenía una tarifa y su tarifa era X cantidad de dólares. Era un show de escuela, así que realmente no iba a pagarle esa cantidad. Me preguntó si esa era la tarifa que iba a pagarle. Le dije: ‘Es un show de escuela, pero Gabe quiere esta lucha.’ Es su trabajo hacer que funcione.

«Le pagamos a Jack lo que consideramos un precio justo para un show de escuela. Los Danny Limelights y Hammerstones trabajan para mí por cierto precio. Nunca quiero pagarle a alguien que no haya hecho tanto por FSW como lo han hecho Hammerstone, Chris Bey o Danny Limelight. Si están de acuerdo con eso, genial. Si no, no hay problema. Les pregunté sobre ser una escuela WWE ID y me dijeron: ‘Es la escuela de Rikishi, la escuela de Cody, la escuela de Seth Rollins,’ que son más bien escuelas para principiantes. ‘¿Y nosotros qué?’ Estamos en la sombra, pero esperamos que esto lleve a que digan: ‘FSW, ser parte de la ID School es algo importante, tal vez deberíamos incluirlos.’ Le propuse a Gabe una idea: ‘¿Qué opinas de hacer un show exclusivo de ID durante la semana de WrestleMania? Hay muchas cosas sucediendo.’ Y él dijo: ‘Oye, esa es una buena idea.’ A Gabe siempre le gustan las buenas ideas, igual que estamos haciendo el campamento de entrenamiento y el seminario con él en la semana de WrestleMania porque se lo propuse. Siempre trato de idear cosas creativas en las que todos puedan ganar algo de dinero. «Además, nos da visibilidad. Esa es la clave número uno. Nunca ganaremos suficiente dinero, pero estar en el radar y hacer que FSW se eleve es importante, para que cuando la gente entre a las redes sociales, ahora sepan quién es FSW. El nombre Future Stars of Wrestling, con el que la gente solía burlarse diciendo: ‘No son estrellas, son futuras estrellas. ¿Por qué alguien querría verlos?’ Ahora, todos han pasado por nuestro programa y ese nombre es sinónimo de calidad. Ahora es: ‘Wow, ese es un buen nombre.’ Ojalá ayude a que nuestra marca crezca. Trabajar con Gabe y los chicos del programa ID es genial. Trajimos a Marcus Mathers y Sam Holloway. ‘Esto es lo que puedo pagar.’ ‘Está bien, estamos dentro.’ Ahora, estos chicos trabajan para nosotros en otras ocasiones. Están de acuerdo con eso. Siempre hay valor en trabajar en FSW para ellos, así que consigo contratarlos por un mejor precio, y funciona para todos. Esperamos que la relación crezca hasta el punto en el que, cuando veas FSW, también diga ‘WWE ID School.’«