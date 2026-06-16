PROGRESS Wrestling siempre tuvo una buena imagen durante sus primeros años, aquellos del inicio del último gran «boom» de la lucha libre británica. Pero todo cambió desde la entrada en escena de WWE, disponiendo un acuerdo de colaboración que facilitó las pretensiones del gigante estadounidense por controlar el panorama vía NXT UK. Y especialmente, desde el movimiento «Speaking Out».

Si bien la promotora cortó lazos en su día con nombres como David Starr, en 2023 generó revuelo el regreso a sus rings de Paul Robinson, uno de los tantos señalados, quien más recientemente se unió a EVE como productor, reviviendo viejos fantasmas de la escena. Y ahora, el runrún lo trae Joe Coffey y el anuncio de que competirá para PROGRESS, casi ocho años después de su última vez, en duelo contra Kouga; más reciente añadido al cartel de Chapter 196: Scorchio.

En 2020, Coffey fue acusado de acoso sexual por la exluchadora Sierra Loxton y WWE tomó la decisión de suspenderlo. Según la compañía, no se encontraron evidencias que refutaran los testimonios de Loxton, así que lo mantuvo en nómina. Coffey continuaría bajo contrato hasta su despido el pasado año, sin relación alguna con dichas acusaciones.

Coffey no hará su retorno a la lucha británica, pues tras salir de WWE ha tenido implicaciones en ICW y otras casas locales. Ya fuera del archipiélago, pronto lo veremos en próximos shows de MLW, con la que firmó contrato el pasado marzo.

Big Damo, nuevo propietario de PROGRESS junto a su esposa, Nikki Storm, quiso salir al paso de la controversia, tras ser inquirido por el medio Grapple Theory.

«En este caso en particular vi las pruebas. Vi las conversaciones que una parte manipuló. En el otro lado estaban las conversaciones completas. Por eso no lo despidieron de su trabajo cuando muchos otros sí».

De cualquier modo, decisión muy poco oportuna, considerando que Damo y Storm acaban de tomar las riendas de PROGRESS. Se entiende que existe amistad entre los mandamases y Coffey, de ahí su programación, pero la pregunta es si habiendo tantos gladiadores de calidad en el british wrestling, resultan necesarios estos regresos.

► Chapter 196: cartel anunciado

He aquí todo lo que sabemos contendrá el menú de PROGRESS Chapter 196: Scorchio, a celebrarse el 26de julio desde el Electric Ballroom de Londres (Inglaterra).