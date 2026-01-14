Joe Coffey añadido al MLW Battle Riot VIII

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Joe Coffey luchará en el evento MLW Battle RIOT VII de 40 luchadores, evento que tendrá lugar el 29 de enero en el Osceola Heritage Park Events Center en Kissimmee, Florida.

Originario de Glasgow, Escocia, Coffey llega con una reputación cimentada en fuerza bruta, presión implacable y un espíritu de lucha inquebrantable. Conocido como un peso completo castigador que se nutre del dominio físico, Coffey trae consigo un estilo demoledor definido por golpes contundentes, potencia bruta y una inquebrantable convicción de imponer su voluntad a cualquiera que se encuentre en el ring.

Y Joe no estará solo… Coffey se une a su hermano Mark Coffey, quien también debuta en MLW al participar en Battle RIOT. Y esa sola posibilidad ya tiene alborotado el vestuario. Si el destino, y el número de participantes, se alinean y los hermanos Coffey se encuentran en RIOT al mismo tiempo, el equilibrio de poder podría cambiar instantáneamente. Una ventaja numérica en un combate tan impredecible podría desencadenar una rápida racha de eliminaciones y abrir un peligroso camino hacia la victoria.

Battle RIOT es la competencia más volátil de MLW. Dos competidores comienzan el combate. Cada 60 segundos, entra otro luchador. Las eliminaciones se producen por conteo, sumisión o por ser lanzado por encima de la cuerda superior con ambos pies en el suelo. No hay descalificaciones, lo que significa que las armas, las alianzas y el caos son válidos.

Para Joe Coffey, lo que estaba en juego era inmenso. Entrar en MLW por primera vez. Entrar en RIOT. Y quizás, si la determinación de Glasgow y la cordialidad fraternal se combinan, salir con un recuerdo histórico.

Nadie ha ganado nunca la Batalla RIOT en su debut en MLW. Pero con dos Coffeys en el campo… todo es posible.

El 29 de enero en Kissimmee, la oportunidad de hacer historia estará en juego y el debut de Joe Coffey en MLW podría ser inolvidable.