La luchadora de TNA Jody Threat celebra la relación con WWE, apunta al Campeonato Mundial TNA Knockouts, habla de su combate con Mercedes Moné de AEW y más.

► En palabras de Jody Threat

Bound for Glory y el crecimiento de TNA

“Es algo hermoso, ¿sabes? Llevo ya casi tres años con la empresa, y poder montar esta ola del crecimiento del público, y finalmente tener un momento frente a una gran multitud, fue algo muy emotivo. Se siente como si todo el trabajo que has estado haciendo está siendo recompensado. Además, cuando tienes una multitud tan grande, la energía es incomparable. Es una locura pensarlo, y al mismo tiempo te hace mirar hacia adelante y pensar: ¿cuál será el próximo evento que supere a Bound for Glory en cuanto a público y espectáculo?”

Gia Miller, Tessa Blanchard y Victoria Crawford

“Gia es mi chica. La respaldo completamente. Me tomo muy en serio cuando alguien se mete con mis amigas. Así que veremos qué traen ellas para adelante. Tenemos algunas semanas más de televisión antes de que acabe el año, y estamos listas. Gia está entrenando, yo estoy entrenando, siempre lista. Si Victoria se acerca siquiera una pulgada, estoy lista para golpearla en la cara. Espero que podamos vernos en el ring… y si no, supongo que nos veremos en el vestuario.”

Last night we officially DEBUTED on @fightnet !!! 🥳🔥

Catch all the action on YouTube 👇

🎥 https://t.co/6HAcMm1CzH Hit that subscribe button — things are about to get real wild! 💥 pic.twitter.com/j2YVSLJbt0 — Jody Threat (@JodyThreat) November 5, 2025

Dani Luna y su historia como equipo en The Spitfire

“Dani Luna es una de mis mejores amigas en todo el mundo. Ella vive en el Reino Unido y yo en Norteamérica, pero es una de mis personas favoritas. Poder vivir ese viaje juntas fue increíble, porque estábamos experimentando lo que se veía en pantalla, pero también nuestras propias emociones, viajando juntas. A veces estar en la carretera es muy duro, y tener a alguien al lado a quien quieres tanto, alguien que te da consuelo, es algo que valoro mucho. Somos muy afortunadas de haber tenido eso y lo atesoraré por siempre. Claro, las cosas pasan y hay que adaptarse. Tal vez está un poco de mal humor, tal vez no desayunó y tomó algunas malas decisiones… y ahora es momento de que sigamos caminos separados y ella tenga su propio recorrido.

Aunque ahora no esté siendo muy amable, eso no cambia el hecho de que es una de las luchadoras más talentosas del mundo, y también una de las más subestimadas. Me encantan las luchadoras infravaloradas, porque cuando finalmente tienen su momento, el mundo puede ver lo que nosotras ya sabíamos. Estoy emocionada por el momento en que el mundo descubra lo que yo ya sé sobre Dani Luna. Estoy segura de que tendrá su oportunidad por el título máximo, el TNA Knockouts Championship. Quién sabe, tal vez lo gane y yo tenga que perseguirla por él, o quizá yo lo gane primero y ella tenga que venir por mí. En cualquier caso, me emociona que pueda mostrar todo su talento.”

Leon Slater

“Igual que Dani Luna, fue alguien subestimado por mucho tiempo, y el mundo apenas está empezando a ver de lo que es capaz. Es una gran historia, por lo joven que es y de dónde viene. Creo que con más confianza y más oportunidades, solo seguirá mejorando cada vez más. Estoy convencida de que será uno de los que cambien el juego en la lucha libre profesional. Ya pasó a la historia como el campeón más joven de la división X, pero creo que va a llevar el arte a nuevos límites, cosas que ni siquiera hemos imaginado. Me da escalofríos solo de pensarlo. Amo tanto la lucha libre… y es increíble compartir vestuario con alguien así, un verdadero “game changer”, y además conocerlo a nivel personal. Es una gran persona.”

Sobre su proyecto Bumps & Bites

“Gracias por verlo. Es un proyecto muy personal que estoy haciendo junto a un productor llamado George Barbosa. Lo hemos trabajado en nuestro tiempo libre durante dos años, tratando de encontrar contenido que conecte con la gente, que les permita entender quién es Jody Threat. No solo que puedo pelear en el ring, sino que también vean mi personalidad.

Estoy en mi tercer año de mi primer contrato televisivo. Los fanáticos de las indies ya me conocen, pero los que solo ven lucha por TV quizás no tanto. Así que después de mucha prueba y error, encontramos algo que a ambos nos apasiona y creamos este episodio piloto, que incluso salió en Fight Network. Nuestra esperanza es conseguir financiamiento para hacer una temporada completa, dejar que las cámaras me acompañen a las distintas ciudades donde lucho y mostrarles lo que me gusta comer en cada lugar.”

Kelani Jordan, la actual Campeona Mundial TNA Knockouts

“Sí, tengo sentimientos al respecto. Ya habíamos llevado el título allá y lo trajimos de vuelta a casa… y ahora está otra vez allá. No se siente bien. Hay tanto talento en nuestro vestuario que debemos unirnos y traerlo de regreso. A estas alturas, no me importa quién lo haga, una de nosotras tiene que hacerlo. Me encantaría que fuera yo, claro, pero lo importante es que el campeonato regrese a donde pertenece. Lo extrañamos.”

La relación TNA–WWE

“Creo que todas estamos de acuerdo en que es algo positivo. No solo nos da la oportunidad de mostrarnos ante un público más amplio, sino que también agrega variedad. A veces en el vestuario luchas siempre con las mismas personas, y ahora hay un poco de ‘sabor extra’, y me encanta eso. Me gusta experimentar diferentes estilos de lucha. En lo personal, creo que me está ayudando a crecer, a trabajar con más chicas, a que más ojos vean mi trabajo. Todas las que han venido al vestuario de las Knockouts han sido amables, respetuosas. Todos nos llevamos bien. Podrías pensar que habría drama o rivalidad del tipo ‘este es mi territorio’, pero para nada. Las recibimos con los brazos abiertos. En mi opinión, ha sido algo hermoso.”

Contra Mercedes Moné en Winnipeg Pro Wrestling

“Fue una experiencia preciosa, tanto en historia como en negocios y para mi propio crecimiento. He sido la gran favorita del público desde el principio, fui la primera campeona femenina de WPW, y la empresa me ha posicionado como una de sus caras principales. Así que estar en el show más grande del año, con la asistencia más alta de su historia, y compartir el ring con alguien con millones de seguidores, fue algo enorme. Cuando alguien con ese nivel de fama entra a una empresa, a veces eclipsa a los talentos locales. Pero, aunque Mercedes no estaba interpretando a la buena, aún así podría haber recibido vítores… sin embargo, la lealtad de los fans de WPW fue increíble. Estuvieron conmigo todo el tiempo. Pudimos contar una historia muy especial, exactamente como queríamos: la forastera llegó, fue abucheada pese a su fama y su historial, y los fans me apoyaron con todo. Estoy muy orgullosa de esa lucha, de WPW y de lo que construyeron. Fue una oportunidad muy linda, y me alegra que haya ocurrido allí.”

Metas para 2026

“Ahora que ya no estoy en pareja (en equipo), tengo la vista puesta en el TNA Knockouts Championship. Estoy haciendo todo lo que puedo. Obviamente, hay cosas que no puedo controlar, pero sí puedo entrenar más duro. Estoy boxeando con un exolímpico, haciendo jiu-jitsu varias veces por semana, levantando mucho peso, y entrenando en el ring constantemente. En Toronto tenemos una escuela bajo el nombre New Wave (como las del Reino Unido), y estoy allí cuatro días por semana preparándome. Así que cuando llegue la oportunidad… voy a ganar ese cinturón.”