El personaje de «Último Moné» poco a poco está siendo deconstruido por la propia Mercedes Moné. Y ayer vimos su más reciente muestra, cuando la «All Elite» vio cómo se le escapaba otro campeonato de su particular colección, el femenil de European Wrestling Association, ante Mila Smidt en BZW x Rixe Apogée.

Mientras aquello sucedía, a unos 6000 kilómetros se fraguaba el que puede ser siguiente fracaso titular de Moné. Como ya informamos, «The CEO» tiene previsto defender el Campeonato Femenil Winnipeg Pro Wrestling el próximo día 31 en el evento Fight At The Museum, desde el Manitoba Museum de Winnipeg (Canadá). Así que esta promotora conjuntó torneo viernes y sábado, una segunda edición de la Voyageur Cup, para concretar a su retadora, del que salió victoriosa Jody Threat, tras imponerse a Kingsley, Allie Katch y Shayna Baszler.

Curiosa aspirante, porque Threat tiene contrato con TNA, donde aparece regularmente, y resulta inusual que esta casa y AEW colaboren, pues militan en bandos distintos, sobre todo a raíz de que la empresa de Anthem se hiciera aliada de WWE. Bajo tal coyuntura, el único choque directo del que tenemos constancia entre un talento de TNA y uno de AEW se dio el pasado enero: un duelo Mara Sadè vs. Willow Nightingale, si bien por una buena causa, al tratarse de un show benéfico.

The WPW Women’s Voyageur Cup Champion Jody Threat



Jody Threat will face Mercedes Monè for the WPW Women’s Championship at FIGHT AT THE MUSEUM pic.twitter.com/E6wPaXaVmY — Winnipeg Pro Wrestling (@wpgpro_) March 15, 2026

► La polémica con Léi Yǐng Lee

Y todo, cuando esta semana TNA quiso disculparse públicamente por informar de manera abrupta a TJPW que Léi Yǐng Lee no competiría en Grand Princess ’26 el próximo día 29, pese a que su implicación llevaba pactada desde el pasado año y su lucha (un choque por parejas junto a Sareee yendo contra Miyu Yamashita y Arisu Sendo) ya se había anunciado. TJPW se valdrá de Takumi Iroha para cubrir la baja de Lee.

Que estén previstas las implicaciones de algunos nombres de AEW (Konosuke Takeshita y Yuka Sakazaki, entre otros) en Grand Princess ’26, imaginarán, parece estar detrás del movimiento.