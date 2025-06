Joaquín Buckley no espera enfrentarse jamás a Islam Makhachev

Ansioso como siempre por demostrar que es el mejor del mundo, Joaquín Buckley también respeta los negocios de la UFC, incluso si eso significa tener que esperar.

Antes de UFC on ESPN 69 , que encabezará el sábado contra Kamaru Usman, Buckley (21-6 MMA, 11-4 UFC) reconoció que si bien su currículum podría ser digno de una oportunidad por el título, es posible que necesite una victoria adicional debido a una inminente súper pelea entre el campeón Jack Della Maddalena e Islam Makhachev.

«En mi opinión, esta victoria me catapultará a la posición de aspirante número uno. Obviamente, esto es un negocio. Islam ha hecho mucho en la división de peso ligero. Es un nombre enorme. Es lógico que la UFC le dé la oportunidad de pelear por el cinturón. Dicho esto, dejaré que mi desempeño hable por sí solo, porque en este negocio ocurren muchas cosas que, una vez más, no podemos predecir. Dicho esto, si llega a concretarse una nueva oferta de pelea, Buck estará listo para esta oportunidad cuando llegue el momento«.

Si resulta que Buckley es el próximo rival del ganador de Della Maddalena (18-2 MMA, 2-0 UFC) y Makhachev (27-1 MMA, 16-1 UFC), cree que solo una de esas opciones se haría realidad.

«Creo firmemente que si Islam logró ganar ese título de las 170 libras, hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Qué? ¿Vamos a quedarnos y potencialmente perder esa racha de victorias? No lo creo. Creo que realmente está intentando consolidar su nombre. Es solo una especie de legado. Luego, una vez que gane el cinturón de peso wélter, mi hombre se retirará al final. Esa es mi opinión«.

Usman (20-4 MMA, 15-3 UFC) es la prueba más importante de Buckley hasta la fecha. Esto llega tras un 2024 espectacular para Buckley, en el que derrotó a Vicente Luque, Nursulton Ruziboev, Stephen Thompson y Colby Covington.

Después de la victoria de Covington, Buckley llamó a Usman y está contento de que al UFC le haya gustado su idea.

«Sí, señor. Hablo de que 2024 fue un año enorme para mí, especialmente por conseguir todas las peleas que pedí, ¿verdad?. Conseguir oportunidades, especialmente con Vicente Luque, con ‘Wonderboy’ (Stephen Thompson), incluso con Kamaru Usman; yo, gritando su nombre. Ahora nos bendicen con esta pelea. Con esta oportunidad que estoy teniendo, creo que es el momento perfecto para dar la cara. De hecho, la razón por la que estas convocatorias han tenido éxito son los fans. Cada vez que invoco a estos peleadores, los fans quieren verlo. La UFC ha estado escuchando a los fans y asegurándose de que estas peleas se hagan realidad».

Usman, de 38 años, no ha competido en casi dos años. Lleva una racha de tres derrotas consecutivas que comenzó cuando fue noqueado por Leon Edwards. Aunque no se sabe con certeza en qué punto de su carrera se encuentra Usman, Buckley cree que el excampeón no ha retrocedido mucho.

«Para ser honesto, no creo que haya diferencia entre el Kamaru de antes y el de ahora. Creo que es el mismo peleador, que sigue siendo peligroso y puede causar muchos problemas en la división wélter. Es comprensible perder contra alguien como Leon, que obviamente le quitó el cinturón y que era campeón en ese momento. Además, hay que respetar que Usman pueda salir con 10 días de aviso y pelear contra Khamzat. Incluso con esas derrotas, creo que no fue una gran derrota para él, sino un revés. Dicho esto, ha podido perfeccionar su técnica, como él mismo dice, y trabajar en sus lesiones. Así que espero su mejor versión cuando salga al ring».