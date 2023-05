Joaquin Buckley explica movimiento a peso welter

Joaquin Buckley, busca un nuevo comienzo en la división de peso welter mientras se prepara para competir en el octágono en UFC Fight Night 224.

Este evento es una noche de pelea muy esperada donde los mejores peleadores de todo el mundo se reúnen para exhibir sus habilidades y competir unos contra otros. Para Buckley, esta es una oportunidad para probarse a sí mismo en una nueva categoría de peso y demostrar sus habilidades como luchador. Está ansioso por subirse al octágono y mostrarle al mundo de lo que es capaz.

“Debería haber estado aquí todo el tiempo, pero es lo que es. Vine aquí por ese cheque. Esa es la única razón por la que estaba en el peso mediano. Me dieron una oportunidad en 185 cuando me vieron pelear en 185 para LFA. Así que por eso me quedé allí. Y al obtener esos nocauts en 185, me sentí bien allí porque mucha gente no se da cuenta de que no corté ningún peso para llegar al peso mediano. Caminé a 185, 183. Pude entrar en esa jaula y ser yo. Ahora tengo que ser realmente disciplinado con lo que como, mi nutrición”.

“Me cansé de que me noquearan. No voy a mentir. Estando en 185, tienes muchos bateadores pesados ​​por ahí. Pero una cosa sobre mí mentalmente es que no tengo miedo de pelear con nadie. Pero a veces ese es el problema. No se trata de tener miedo. Se trata de ser inteligente. En este momento siento que estoy en 170, aunque perdí en 185, me prepararon para este momento en el peso welter”.

Buckley, quien ha pasado toda su carrera en Ultimate Fighting Championship (UFC) compitiendo en la división de peso mediano, ahora tiene la vista puesta en el éxito en la división de peso welter. Con el deseo de desafiarse a sí mismo y enfrentarse a nuevos oponentes, Buckley está ansioso por hacerse un nombre en esta nueva categoría de peso.

Él entiende que la transición no será fácil, pero está decidido a trabajar duro y dedicarse para tener éxito en el peso welter. Al expandir su conjunto de habilidades y adaptarse a los desafíos únicos de esta división, Buckley espera lograr sus objetivos y establecerse como uno de los principales contendientes en la división de peso welter de UFC.