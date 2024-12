Joaquín Buckley aspira a noquear a Colby Covington

Joaquín Buckley buscará reivindicar su derecho al título en UFC on ESPN 63. Buckley (20-6 MMA, 10-4 UFC) se enfrentará al ex tres veces retador al título de peso welter Colby Covington (17-4 MMA, 12-4 UFC) en el evento principal del sábado (ESPN2, ESPN+ ) en el Amalie Arena en Tampa, Florida.

El sábado pasado en UFC 310, Shavkat Rakhmonov (16-0 MMA, 7-0 UFC ) se consolidó como el contendiente número uno con una victoria por decisión unánime sobre Ian Machado Garry. Sin embargo, Buckley cree que si puede lograr otro final espectacular, la oportunidad por el título podría ser suya.

«Siento que estoy superando a Shavkat. Siento que él también es propenso a las lesiones. Siento que siempre se está lesionando, que siempre le pasa algo. Por lo tanto, es posible que ni siquiera se presente a la pelea, y que el año que viene solo seamos Belal y yo.

“Pero una vez más, la actuación tiene que hablar primero. No puedo simplemente salir y que me levante la mano por decisión dividida. Entonces no lo quiero. Pero si salgo y hago lo que sé que puedo hacer, obtener el Nocaut del Año, entonces sí, me quedo con mi cinturón”.

Buckley analiza a Rakhmonov en UFC 310

Buckley explica que Rakhmonov no logró impresionarlo contra Machado Garry. Esperaba un mayor sentido de urgencia de ambos peleadores, especialmente considerando lo que estaba en juego.

«Fue aburrido. Tienes a dos muchachos invictos. Tienes a uno que es un rematador y otro que es un francotirador. Esperaba que uno de estos muchachos saliera y lo diera todo y no solo permaneciera invicto, sino que realmente le quitara el 0 a alguien«.

“Un buen final, especialmente cuando tienes el título en juego y sabes que podrías ser el siguiente o que serás el siguiente en luchar por ese título. Tienes que salir y jugar así, y ninguno de los dos lo hizo”.

Si Rakhmonov es realmente el próximo rival del campeón de peso welter de UFC, Belal Muhammad, Buckley lo ve sufriendo su primera derrota.

«Voy con Belal. No sólo voy con Belal, creo que Belal puede conseguir el triunfo en esta pelea por sumisión«.