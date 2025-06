Joaquín Buckley acepta que «hay niveles» en UFC

El luchador de peso welter de la UFC Joaquín Buckley compartió sus pensamientos sobre la difícil y dolorosa derrota que sufrió contra Kamaru Usman el fin de semana pasado.

Buckley quien es conocido por su estilo de pelea emocionante y su habilidad en el octágono tuvo un gran desafío al enfrentarse a Usman que es uno de los mejores peleadores de la división. Después de la pelea Buckley expresó sus sentimientos sobre lo que sucedió. Dijo que cada derrota es una oportunidad para aprender y mejorar aunque en este momento se siente decepcionado por no haber logrado la victoria.

También comentó que enfrentar a un competidor tan fuerte como Usman le enseñó mucho sobre sí mismo y sobre lo que necesita trabajar en el futuro. Buckley está decidido a regresar más fuerte y a seguir luchando por sus metas en la UFC demostrando su pasión y dedicación por el deporte. Él espera que sus fanáticos lo sigan apoyando en este camino y que pronto pueda brindarles mejores resultados en sus próximas peleas.

En un video reciente en su canal de YouTube, entró en más detalles sobre cómo se sintió al ser golpeado de esa manera.

«Hablas de cada asalto; me derribó y me mantuvo ahí. No pude levantarme. Miro a Mike Beltrán como diciendo: «Hermano, vamos, ponnos de pie, al menos una vez, déjame levantarme». No te voy a mentir, me siento muy avergonzado por esa derrota. Me siento muy humillado por esa derrota»

En el evento principal de UFC en Atlanta Joaquín Buckley no pudo vencer a Kamaru Usman, al final perdió de manera clara en las tarjetas de los jueces. Ahora Joaquín necesita tomarse un tiempo para reflexionar sobre su actuación y pensar en cómo puede mejorar para alcanzar el siguiente nivel en su carrera como peleador.

Es importante que analice sus fortalezas y debilidades para poder avanzar y tener éxito en futuras peleas. Desde la derrota Joaquín Buckley ha sido muy honesto y abierto al hablar sobre lo que sucedió en esa pelea.

«Pero al mismo tiempo, tengo que agachar la cabeza. Usman me demostró quién era. Esa noche, realmente se notó que este juego tiene sus niveles»

Puede que esto sea un paso atrás, pero será interesante ver cómo Joaquín Buckley se recupera y comienza a reconstruirse ya que no es del tipo de personas que se asustan ni que buscan excusas para justificar lo que pasó. En cambio ha estado elogiando a su oponente Usman por su habilidad y desempeño en el combate.

Tras compartir sus emociones y reflexiones sobre la experiencia mostrando su carácter valiente y su respeto hacia el deporte y sus competidores. Su actitud positiva y su capacidad para aprender de la derrota son inspiradoras para muchos de sus seguidores.