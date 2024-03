Joanna Jedrzejczyk sopesó regresar en UFC 299

Como la mayoría de los luchadores, Joanna Jedrzejczyk ha luchado por mantenerse retirada. La ex campeona de peso paja de UFC puso fin a su carrera en 2022 luego de una derrota por nocaut ante Zhang Weili en su intento de asegurar otra oportunidad por el título en las 115 libras.

A pesar de hacer el anuncio de colgar los guantes, la ahora nativa de Polonia de 36 años nunca perdió la esperanza de competir nuevamente, y tan recientemente como su aparición en UFC 299 el fin de semana pasado, todavía estaba contemplando un regreso.

«Tengo que ser honesto contigo, sí [pensé en pelear de nuevo]. Incluso unos días antes del último show en Miami [en UFC 299], estaba como tratando de obligar a mi manager a que me dejara entrar. Pero mi familia, algunos de mis fanáticos y amigos, no quieren que lo haga. esto más. Estoy como en el medio, pero no voy a pelear en UFC nunca más”.

Jedrzejczyk confesó que el momento inmediatamente posterior a su decisión de retirarse fue el que más la afectó. Todavía sentía que estaba lista para luchar de nuevo. Incluso llegó a viajar a Florida para entrenar con sus antiguos entrenadores en el American Top Team. Pero ese viaje también le recordó por qué se retiró.

“Honestamente, los primeros ocho meses después de mi retiro fueron probablemente los meses más difíciles de mi vida. Debido a que pensaba todos los días, incluso llamaba y enviaba mensajes de texto a [el CEO de UFC] Dana [White], a [el COO de UFC] Hunter [Campbell], a mi manager, Dan Lambert, a mi familia, diciendo que iba a regresar.

“En realidad, fui a Estados Unidos; no sé si lo viste, pero regresé al American Top Team en enero del año pasado y estuve entrenando muy duro durante cuatro semanas. Estaba listo para programar una pelea, pero luego volvió una súper lesión en la espalda y tuve que pasar por el procedimiento médico y todavía estoy tratando de ponerme en forma después de un año”.

Durante su carrera en UFC, Jedrzejczyk estuvo plagada de varios problemas de espalda. La dura comprensión de que su cuerpo no le permitiría luchar de nuevo fue una píldora difícil de tragar.