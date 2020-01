Esto puede sorprender a algunos lectores, pero los peleadores de MMA también son personas, incluida Joanna Jedrzejczyk.

Joanna Jedrzejczyk ha demostrado ser la mejor peleadora de MMA, incluido el nivel de profesionalismo que muestra en su enfoque de su trabajo. Pero a pesar de su profesionalismo, al final del día, ella es una mujer, y no está exenta o inmune a los problemas de las chicas.

Joanna Jedrzejczyk revela razones personales para derrotas ante Namajunas

Y como cualquier persona, si los asuntos personales golpean el corazón lo suficiente, pueden afectar todas las áreas de la vida, incluido el rendimiento laboral. Créalo o no, según la ex reina del peso paja, eso es exactamente lo que le sucedió al liderar sus dos peleas contra la ex campeona del peso paja Rose Namajunas:

“La vida de una mujer soltera. Las personas en Polonia saben más, pero las personas en los Estados Unidos y en todo el mundo no saben mucho sobre mi vida privada. Los últimos dos años fueron bastante difíciles para mí. Fue un momento difícil, y siento que 2019 es un año especial, así que no puedo esperar para 2020″. “Rompí con mi prometido, y rompimos antes de mi primera pelea con Rose Namajunas, y ocurrió este terrible corte de peso, y volví a romper. Este año descubrí que mi manager [anterior polaco] malgastó mi dinero, y luego descubrí que mi prometido me estaba engañando«. “Esa chica me llamó; Creo que tenía miedo de que la golpeara tanto, pero dije: ‘No, estoy bromeando’. Solo quiero mostrarle a la gente y decirle a la gente que siempre hay algo en nuestras vidas. . No importa quién eres. Si su vida privada no va en la dirección correcta, no tendrá éxito en el deporte o en el negocio».

Joanna Jedrzejczyk, como muchas personas en todo el mundo, está entrando en 2020 buscando mantener el pasado allí: en el pasado. En el futuro, Joanna Jedrzejczyk tiene una gran tarea por delante al tratar de destronar a la campeona de peso paja Weili Zhang, quien no ha perdido una pelea desde su debut. Joanna se siente preparada para la tarea en todos los aspectos, incluso emocional y espiritualmente.

“Este año fue increíble, y no puedo esperar a que llegue 2020. Ahora me siento libre. Me siento, siento a Joanna otra vez. Soy más inteligente, tengo más experiencia. Tal vez sucedieron cosas de mierda en mi vida, pero tiene que suceder de alguna manera. Estoy feliz. Sé de qué se trata la vida ahora. Cuando cumplí 30 años, pensé que sabía mucho y que había experimentado mucho. Estaba rota en mi vida, tan dedicada al deporte, perdiendo la cabeza en el deporte, trabajando tan duro. Pero esa es la diferencia: ahora estoy feliz «.

Joanna Jedrzejczyk desafiará a Weili Zhang por el campeonato de peso paja en UFC 248, que tendrá lugar en vivo desde el T-Mobile Arena en Las Vegas Nevada el 7 de marzo de 2020.