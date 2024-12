Jiří Procházka no parece estar de humor para entretenerse con los intentos de Jamahal Hill de meterse en su piel antes de su próxima pelea. Procházka se prepara para enfrentarse a Hill en el UFC 311, programado para el 18 de enero en el Intuit Dome de Inglewood, California.

Tanto Procházka como Hill vienen de sufrir devastadoras derrotas por nocaut a manos del actual campeón de peso semipesado de la UFC, Alex Pereira, en sus últimas apariciones en el octágono. Desde que se programó la pelea, «Sweet Dreams» ha hecho algunos comentarios atrevidos sobre el estilo de los peleadores checos.

Hill llegó incluso a comparar sus derrotas con las de Pereira, afirmando que mientras a él le pillaron accidentalmente en el UFC 300, a Procházka «le hicieron mal» en el UFC 303.

Durante una reciente entrevista con MMA Fighting, «Denisa» mencionó que es consciente de que Hill habla mal de él, pero que no tiene intención de responder de la misma manera a las payasadas del estadounidense.

«No me importa lo que diga, porque no se trata sólo de mí, sino que demuestra lo que tiene en la cabeza», dijo Procházka. «Tío, no me importa lo que otra gente diga de mí porque cuando sabes cómo funciona esto, cómo funciona la mentalidad del cuerpo humano, entonces cómo la gente puede hablar de otros y por qué hablan de otros, especialmente cuando él no me conoce personalmente. Sólo conoce mi estilo de pelea y en eso, está totalmente fuera con su comentario».

Procházka continuó explicando por qué opta por no entrar en comentarios basura, subrayando que está más que dispuesto a ajustar cuentas con Hill una vez que se cierren las puertas del Octágono.

«Por eso no me importan esas conversaciones basura. ¿Sabes cómo es un hombre seguro de sí mismo, un hombre de verdad? No lo sabe. No necesita hablar mal de los demás, hablar de sus puntos fuertes y de las debilidades de su oponente porque tiene demasiada confianza en sí mismo como para no hacerlo… Voy a ir allí, mostraré lo mejor de mí, y demostraré a todo el mundo que soy el mejor, y eso es todo. Mis actos hablarán».

Antes de su última derrota ante Pereira en una pelea por el título con poca antelación el pasado mes de junio, Procházka consiguió una victoria en la segunda ronda sobre Aleksandar Rakić en el UFC 300.

Por su parte, la derrota de Hill ante «Poatan» supuso su regreso al octágono tras su memorable victoria por el título ante Glover Teixeira en el UFC 283 de enero de 2023. «Dulces Sueños» se vio obligado a dejar vacante su título en julio de 2023 debido a una lesión.