El ex campeón del peso semicompleto, Jiri Prochazka, se hizo acreedor a una bonificación por actuación de la noche, y regresó a la columna de las victorias, con un nocaut (nocaut técnico) sobre el estadounidense Jamahal Hill, ex campeón, en la cartelera principal del UFC 311 del sábado.

El checo, ex campeón de RIZIN antes de saltar a la UFC, se mostró bastante satisfecho con su actuación, ya que demostró que estaba dispuesto a ganar la pelea por todos los medios.

En declaraciones a varios medios de comunicación, Prochazka (35-5-1) explicó que se estaba preparado para ganar por «puntos, pero también para acabar [por] nocaut. Estaba preparado para ambas cosas, y ése era el cambio que quería mostrar».

«No necesito presionarme y estar apurado por un nocaut. 100% nocaut, quiero un nocaut, pero estar listo para todo. [Para] hacer puntos, no hacer puntos, atrapar al oponente en los momentos adecuados, en serio, no tan en serio hacer contacto, sentirse bien en la pelea. Sentirse bien. Esto es algo que he conseguido».

Tras la victoria, Prochazka pidió una tercera pelea con Alex Pereira, con quien ha perdido dos veces anteriormente. Casualmente, Pereira fue anunciado el sábado como cabeza de cartel del UFC 313 de marzo, donde se enfrentará a Magomed Ankalaev. ¿Podría servir como reserva en esa tarjeta ser una opión?

«Es una buena idea», dijo Prochazka cuando se le preguntó por esa posibilidad, para luego rechazarla. «No, no me gusta ser suplente. Porque es cada vez, raro, puedes pelear o no, pero sigues preparado. No, quiero hacer una buena preparación, y luego enfrentarme, como he dicho, a Alex Pereira por tercera vez».

En cuanto al desagradable golpe en el ojo que Hill recibió en la pelea del sábado, «todavía lo siento», admitió Prochazka. Sin embargo, nunca pensó en terminar la pelea antes de tiempo.

«No hay forma de detener la pelea por un golpe en el ojo. Tengo un ojo más», bromeó. «Así que no. Estamos aquí para pelear, para ganar, para ganar la pelea. Sé que existen las reglas y todas esas cosas, pero éste es el verdadero deporte del hombre. La pelea. Y estás peleando con ojos, sin ojos, si el oponente te llega a las bolas o no, no importa. Para mí, es pelea hasta el final. Tiene que haber un resultado, un ganador y otro que no lo sea».

El día del pesaje, Jiri Prochazka estuvo acompañado en el escenario por Ashly McGarity, que está luchando contra el cáncer e inspiró a la estrella de la UFC a raparse la cabeza en solidaridad (McGarity está recibiendo quimioterapia, lo que la obliga a desprenderse de su propio mechón). McGarity estuvo presente el sábado en la pelea de Prochazka.

«Quiero devolver algo, y esto es algo que, ahora mismo en este mundo, es realmente necesario para estar conectados», dijo Prochazka sobre tenerla a su lado. «Estar juntos, luchar junto a alguien y superar estas cosas juntos».