Jiri Prochazka: «Jamahal Hill intenta “generar confianza donde no la hay»

Decir que Jiri Prochazka está decidido a enfrentarse a Jamahal Hill en UFC 311 sería quedarse corto, especialmente cuando se trata de hablar basura.

“Es un oponente al que quería enfrentar antes y tenía muchas cosas que decir sobre mí y mi estilo, sobre todo lo que tengo. Así que ahora es el momento de pelear, eso es todo. Y estoy listo para mostrar lo mejor de mí, eso es todo”.

Los dos ex campeones de peso semicompleto se enfrentarán en una pelea de tres asaltos en la cartelera principal del primer PPV de UFC de 2025 en Los Ángeles el 18 de enero. Ambos hombres fueron brutalmente noqueados por el actual campeón Alex Pereira en sus enfrentamientos recientes, pero desde que se programó esta próxima pelea, Hill ha tenido algunas cosas que decir sobre el estilo de pelea de Prochazka, y también ha comparado las derrotas con Pereira, diciendo que mientras que él fue atrapado en UFC 300 , Prochazka fue «completamente silenciado, completamente expuesto y luego recibió un mal trato» en UFC 303 .

Prochazka está almacenando la información, potencialmente, como material para un tablón de anuncios, pero para Prochazka no se trata de hablar basura, se trata de dejar que sus tendencias violentas se muestren cuando la puerta del octágono se cierra.

«No me importa lo que esté diciendo porque no se trata solo de mí, sino que muestra lo que tiene en la cabeza. Hombre, no me importa lo que digan otras personas sobre mí porque sabes cómo funciona esto, cómo funciona la mente del cuerpo humano, cómo la gente puede hablar de los demás y por qué hablan de los demás, especialmente cuando él no me conoce personalmente. Conoce mi estilo de pelea y en eso, es totalmente extrovertido con sus comentarios.

“Por eso no me importan esas habladurías, porque… ¿Sabes cómo es un hombre verdaderamente seguro de sí mismo, un hombre de verdad? No lo sabe. No necesita decir tonterías sobre los demás, hablar de sus puntos fuertes y de las debilidades de su oponente porque tiene demasiada confianza en sí mismo como para no hacerlo. Ese es, para mí, el verdadero poder del hombre. Eso es todo. No quiero hablar… quiero hablar de los demás, pero ¿por qué lo haría? Veo que es una debilidad decir tonterías sobre mis oponentes, hombre. Voy a ir allí, mostraré lo mejor de mí y le mostraré a todo el mundo que soy el mejor, y eso es todo. Mis acciones hablarán.

“No soy yo quien lo dice. Lo dice él. Simplemente lo demuestra porque habla mucho, habla mucho. El hombre no está en este mundo para hablar de los demás, sino para hacer lo correcto. Cuando el hombre quiere pelear, cuando un guerrero quiere pelear, peleará. Eso es todo. Nada de hablar, nada de hacer tonterías, nada de cosas estúpidas. Hazlo. Eso es todo”.