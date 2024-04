Jiří Procházka evalúa su actuación en UFC 300

El ex campeón semicompleto de la UFC Jiří Procházka no tuvo ninguna duda sobre quién tenía más poder cuando se enfrentó a Aleksandar Rakić.

Procházka y Rakić se enfrentaron en el combate preliminar más destacado del histórico evento de pago por evento UFC 300 celebrado el pasado fin de semana, y ofrecieron un emocionante combate de ida y vuelta que ofreció el tipo de espectáculo que muchos habían previsto.

A lo largo de un asalto, el austriaco pareció sacar la mejor tajada de los intercambios, dañando especialmente la pierna delantera de su homólogo checo. Pero mientras «Cohete» parecía dispuesto a marcar su regreso tras la lesión con una victoria crucial, Procházka tenía otros planes.

Tras amenazar con su potencia hacia el final del primer asalto, el ex campeón encontró un lugar para su poderosa mano derecha en el segundo, poniendo a Rakić con las piernas tambaleantes antes de arrastrarlo al suelo y golpearlo hasta el final con un TKO.

El checo recibió una bonificación de 300.000 dólares por su esfuerzo, así como muchos elogios por lo que la mayoría consideró una victoria por la mínima. Pero, según «Denisa», no se sintió amenazado por su colega europeo del semicompleto en los intercambios de golpes…

► Procházka: Rakić golpeó con fuerza, no con potencia

Durante una entrevista posterior al combate con Caroline Pearce para TNT Sports, Procházka reflexionó sobre su triunfal exhibición en UFC 300, en la que regresó a la senda de la victoria tras la derrota sufrida el pasado noviembre ante el actual rey de la división, Alex Pereira.

Al hablar del éxito inicial que Rakić encontró dentro del T-Mobile Arena, la estrella checa insistió en que el tipo de nocaut ante el que cayó hace cinco meses nunca estuvo en las cartas.

«A veces tienes que recibir muchos golpes para estar más en el partido. Pero él no tenía demasiados golpes fuertes… Era fuerte, muy fuerte. Pero en los golpes no había potencia. Había fuerza«, dijo Procházka. «Y cuando golpeas con fuerza, no existe la posibilidad de noquear (a tu oponente)».

En cualquier caso, aunque no le preocupaba quedar inconsciente, Procházka ha reconocido que dejó que su rival se impusiera demasiado en su combate en UFC 300.

Y después de haber sugerido que es capaz de mucho más, «Denisa» espera demostrarlo la próxima vez, ya sea compitiendo por el título que antes poseía o por una oportunidad de conseguirlo más adelante.