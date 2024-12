Jiri Prochazka quiere convertirse en campeón del peso semipesado de la UFC por segunda vez, y aunque el mero hecho de lograr ese objetivo sería significativo, poder derrotar al hombre que lo detuvo dos veces lo sería todo.

Prochazka tiene previsto enfrentarse al también excampeón Jamahal Hill en un choque muy esperado en el UFC 311, que se celebrará el 18 de enero en Los Ángeles. Ambos luchadores fueron derrotados recientemente por el actual campeón, Alex Pereira, a principios de año. Prochazka sufrió esta derrota por segunda vez en menos de un año en el UFC 303 de junio. «BJP» quiere dejar atrás aquella noche, pero pudo extraer muchas lecciones valiosas de aquella derrota.

«Tomé lo mejor de eso», dijo Prochazka en una entrevista. «No se trataba tanto de esa actuación en la noche, sino de la preparación para esa pelea y tuve que cambiar muchas, muchas cosas. Así que los últimos meses, realmente trabajé en eso, qué hacer, qué no hacer, qué no repetir. Así que aquí estoy, listo para el próximo combate.

«Cada derrota, cada victoria es el punto principal de la carrera. Así que cada combate, no importa si es una victoria. Gane o pierda, siempre existe la posibilidad de sacar lo mejor de esa experiencia de cada combate».

Prochazka se hizo con el título en uno de los mejores combates por el título de la UFC de la historia, sometiendo a Glover Teixeira en el quinto asalto en el UFC 275 de junio de 2022. La ex estrella de RIZIN no tuvo la oportunidad de defenderlo ya que una lesión antes de su revancha programada con Teixeira en UFC 282 seis meses más tarde llevó a Prochazka – como dijo la UFC – a dejar vacante el título, que casualmente, fue ganado por Hill en UFC 283 un mes más tarde.

Debido a que Hill terminó dejando vacante el cinturón debido a su propia lesión, Prochazka se enfrentó a Pereira por el título vacante en el UFC 295 en noviembre de 2023, y fue detenido en el segundo asalto.

Como ha demostrado la historia, las posibilidades de que Prochazka pueda ganar una tercera pelea con Pereira mientras «Poatan» siga siendo campeón parecen casi imposibles. Sin embargo, Prochazka cree que una victoria sobre Hill podría darle esa oportunidad, y que podría ser su destino.

«Quizá parezca una locura o lo que sea, pero créanme, estoy trabajando para [volver a ser] el campeón», explicó Prochazka. «Ahora mismo, el campeón es Alex. Pero ahora mismo me estoy centrando en lo que tengo ante mí. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora mismo, es Jamahal Hill. Después, veremos quién será el campeón.

«Si ese será Alex, para mí ahora mismo -si habrá preguntas sobre la pelea con Alex- eso será para mí, realmente, la pelea por mi vida».

Para Prochazka, un segundo reinado del título sería la primera vez de hacerlo de la forma correcta. Después de la guerra de todos los tiempos con Teixeira, Prochazka sólo creía que ser campeón de la UFC era parte del plan, pero no llegó a disfrutar del momento como debería haberlo hecho.

Si consigue que Dana White le ponga el cinturón de campeón en la cintura como bicampeón, Prochazka promete que continuará esa tradición de campeón como se suponía que debía hacerlo.

«Quizá la primera vez, cuando gané, no me di cuenta realmente de que era algo grande, algo importante en mi vida, y no estaba tan -como digo- agradecido por ello», dijo Prochazka. «Me lo tomé como si, automáticamente, fuera a ser el campeón. Vale, soy el campeón, y eso es todo, sí. No tenía sentimientos de humildad ni de agradecimiento.

«Así que me dije a mí mismo, ‘Quiero ir por este camino una vez más’, no sólo una vez más, pero quiero ir allí, tomar este cinturón, tomar esa posición del mejor hombre en el peso semipesado [división], y una vez más, pero agradecido. Sé humilde. Y realmente apreciar ese momento. Realmente apreciar la vida que le dio esta oportunidad de luchar por eso de nuevo. Y ahora mismo, estoy en este proceso. Esto es lo que siento en este momento «