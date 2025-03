Jiri Prochazka: “El único impostor aquí es Magomed Ankalaev”

A Jiri Prochazka no le gusta que el campeón de peso semicompleto de UFC, Magomed Ankalaev, lo ataque. Prochazka (31-5-1 MMA, 5-2 UFC) felicitó a Ankalaev (21-1-1 MMA, 12-1-1 UFC) por su actuación ganadora del título contra Alex Pereira en el evento principal de UFC 313 del sábado, e inicialmente le lanzó un desafío a “Poatan”. Luego cambió de tono y dijo que era una mejor idea ir directamente por el título.

Ankalaev fue bastante hostil en su respuesta .

“Creo que eres un fraude y que muchos chicos lo merecen más que tú. Necesitas ganar algunas peleas”.

“Su boca, lo que está diciendo es algo que no me gusta. No me gusta. Me gusta toda la gente excepto él. Pero él es demasiado, demasiado. Su último tuit sobre mí, él no me conoce. Él no me conoce. Yo no lo conozco personalmente. Una cosa que puedo decirle a Ankalaev: él puede pensar lo que quiera, pero sé que la única persona que es un fraude es él.

“Porque cuando lo conocí en el UFC Performance Institute en Las Vegas, él estaba allí. Era muy agradable, amigable, ‘Hola, encantado de conocerte. ¿Todo bien?’ Y ahora mismo, es una superestrella, un gran gánster y juega estos juegos. Está muy promocionado y lo entiendo. Ganó el título contra el peor desempeño de Alex Pereira. El único fraude aquí es Magomed Ankalaev”.