Jiri Prochazka detalla cómo se lesionó el hombro

A pesar de lo lesionado que estaba su hombro, Jiri Prochazka no quería retirarse de su pelea por el título de UFC 282 contra Glover Teixeira .

“Eso fue algo muy difícil para mí. No quiero hablar de mucho. Pero después de una conversación con UFC, con los directores de UFC, tuve que dejar que el espectáculo continuara y lo respeté.

“Para mí, quiero seguir siendo el campeón. No importa si estoy lesionado. Pero si es lo mejor para la división de peso semicompleto en este momento, para mejorarla, para mí, no importa. Mi camino es ser el mejor peleador del mundo, no solo en la división de peso semicompleto. Así que es por eso que dejé vacante el título y esperé mi momento para estar en pleno poder y recuperarlo”.

El movimiento de Prochazka puso en marcha una pelea entre Magomed Ankalaev y el ex campeón Jan Blachowicz por el título vacante. Después de un empate dividido en el nuevo cabeza de cartel de UFC 282, el cinturón permanece vacante y el ex campeón Glover Teixeira y Jamahal Hill lucharán por él en UFC 283 .

Algunos podrían ver una reivindicación de Prochazka en la forma en que funcionaron las cosas. Esa no es una vuelta de la victoria que el ex campeón quiera dar.

“¿Qué tengo que decir a eso? Todo el mundo lo sabe, y no quiero decir que todo esté jugando para mí, como que todo está demostrando que soy el campeón. No quiero hablar de eso, porque lancé el título y estoy enfocado en los próximos pasos y recuperar el título. No importa«.

El presidente de UFC, Dana White , ha llamado a Prochazka un «semental» por dejar vacante el cinturón a pesar de un ardiente deseo de pelear con un hombro destrozado. Es algo que no se ha eliminado en el ahora ex campeón.

“[Estaba] todavía pensando en que tenía que ir a la pelea, porque creo que puedo resolverlo, puedo resolver la pelea [a pesar de mi lesión]. Puedo terminarlo en el primer o en el segundo round. No estar allí más tiempo del necesario. Pero todo el mundo conoce la historia de TJ Dillashaw [en UFC 280 ]. Así que quiero ser profesional y quiero ser humilde con el equipo que me rodea, con el UFC y con mi oponente”.

“El hombro estaba fuera, y un tipo me lo puso en su lugar, uno de los muchachos rusos del equipo de Ankalaev. Y después de eso, fuimos al hospital”.

“Nadie hizo algo malo, solo fue mi error. No estaba concentrado, así que fue mi culpa”.