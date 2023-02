Jiri Prochazka contempla regreso en el verano

Jiri Prochazka espera recuperar el título de peso semicompleto de UFC en el verano. Prochazka renunció a su título de las 205 libras después de sufrir una grave lesión en el hombro que requirió cirugía.

Con la división en necesidad de un nuevo campeón, la promotora hizo que el UFC 282 de diciembre pasado fuera coestelar entre Magomed Ankalaev y Jan Blachowicz por el cinturón vacante.

Pero cuando Ankalaev y Blachowicz lucharon por un empate dividido el cinturón aún no tenía dueño. Una frustrada Dana White decidió seguir adelante y amonestó al oponente original de Prochazka, Glover Teixeira, contra el contendiente en ascenso Jamahal Hill en UFC 283. Hill dominó la pelea y reclamó el título vacante.

Ahora que Prochazka (29-3-1 MMA, 3-0 UFC) finalmente tiene un oponente probable, apunta a regresar para el verano.

“Estoy trabajando en ello. En este momento, el objetivo principal es estar en el rango completo con ese hombro, haber activado todos los músculos alrededor del hombro y aún desarrollar el mejor acondicionamiento en el juego y aún trabajar en el movimiento.

“Me gustaría estar (de regreso) este verano o al final de este verano. No importa. Veré cómo va, todo, y así podemos pelear tal vez antes o tal vez después. Pero creo que este verano es real para estar listo y ser el campeón”.

La decisión de Prochazka de dejar vacante el título fue honorable, pero es algo que no necesariamente tuvo que hacer. Pero el jugador de 30 años mantiene su decisión.

“No hay arrepentimientos. No hay arrepentimientos. no me arrepiento de nada Todo, lo que hice fue necesario, incluso la lesión. Todo tiene una razón, así que estoy bien con todo. Estoy feliz de cómo salió todo.

“Cuando vuelva a tener pleno poder, seré el campeón. Soy el campeón en este momento, pero seré el campeón en el papel y espero con ansias los próximos desafíos”.