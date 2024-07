A principios de 2024 se dio una breve pero intensa controversia que involucró a WWE, Seth Rollins, Jinder Mahal, el Campeonato Mundial de Peso Pesado, y a AEW, Tony Khan, HOOK, Samoa Joe y el Campeonato Mundial de la casa Élite. El presidente de la misma acudió a las redes sociales para resaltar la doble vara de medir de algunos fanáticos al criticar la oportunidad titular del hijo de Taz contra «The Samoan Submission Machine» y no hacer lo mismo con la del «Modern Maharaja» ante «The Visionary».

► Jinder Mahal de HOOK

Mediado el año, Mahal está fuera de la WWE, es agente libre y ha comenzado a hablarse de la posibilidad de que se convierta en All Elite. Recientemente, el veterano participó en un evento virtual de firma de autógrafos de K & S WrestleFest y le recordaron aquella controversia. Estas fueron sus palabras:

«Dejemos (hablando de rivales que le gustaría tener) que uno sea de AEW, HOOK. Elijamos uno de TNA, Josh Alexander. Sí, esos dos: HOOK y Josh Alexander… Elijamos uno de New Japan. Gabe Kidd, me gusta Gabe Kidd. Esta es una decisión difícil. Sí, Gabe Kidd… Y también de New Japan, (Hiroshi) Tanahashi. He sido un gran fan de Tanahashi durante muchos años… Y también creo en Joe Hendry. Joe Hendry, sí, hagámoslo realidad.»

«Tony (Khan) simplemente dijo, ‘¿Dónde está la reacción cuando Jinder tiene una oportunidad por el campeonato? Cuando HOOK está 28-0 o 28-1 o algo así.’ Eso fue todo, y yo simplemente dije, ‘¿Quién diablos es HOOK?’. Pero después empecé a ver a HOOK y realmente me gusta su estilo. Me gusta su actitud, su estilo, todo acerca de él. Es como la siguiente generación, ¿verdad? La próxima evolución de la lucha libre profesional. HOOK es uno de los mejores… Solo nos estamos divirtiendo en Twitter. Es solo lucha libre.»

