Jinder Mahal: «The Punjabi Prison fue terrible»

La ex Superestrella de WWE Jinder Mahal se acuerda de su lucha contra Randy Orton en The Punjabi Prison por el Campeonato WWE en Battleground 2017 y el secreto del regreso de The Great Khali, quien entonces lo ayudó a vencer a «The Viper» para retener el título. De todo ello habla en Insight with Chris Van Vliet mientras inicia un nuevo capítulo en su carrera como agente libre.

► The Punjabi Prison

“Primero que nada, el Punjabi Prison Match es horrible. Las jaulas interiores son como la antigua jaula azul; puedes golpearla con toda tu fuerza y ni siquiera hace ruido. Fue un desastre. La reacción del público fue mala porque no podían ver bien lo que estaba pasando. Hay dos jaulas, y cuando estábamos dentro, no podían vernos claramente. Todo fue doloroso—los palos kendo, los golpes con sillas, todo. Pero luego, el Gran Khali…».

► The Great Khali

“Sabía que Khali iba a aparecer. Unos pocos de los Singh Bros sabían, Randy sabía, pero nadie más lo sabía. Se suponía que iba a ser un gran secreto. Tenían el Punjabi Prison cubierto completamente desde el techo y sacaron a todos del recinto. No había guardias de seguridad, nadie estaba allí. Pero tuvieron que llevar a Khali al borde del ring para ensayar, así que lo trasladaron en una especie de carreta entre colchones de caída. ¿Qué estaban haciendo? Hicieron su mejor esfuerzo para ocultarlo, pero todos lo vieron. Es bastante grande.

“Él salvó mi campeonato. Gané, y al final, él levantó el campeonato como quería, así que todo salió bien. Sí, fue increíble. De hecho, la mano de Khali es tan grande que cuando me daba palmaditas en la espalda, se sentía como si alguien me estuviera dando una bofetada. Él decía, ‘Sí, buen trabajo, buen trabajo,’ y yo trataba de bloquearlo con el codo. Era lo último que quería en ese momento.”