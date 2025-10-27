Días atrás leíamos a Jinder Mahal hablando sobre Brock Lesnar, Randy Orton o Vince McMahon. En esta ocasión, «El Moderno Maharajá» repasa su carrera como Superestrella WWE.

► Jinder Mahal sobre WWE

“Existe una confusión común: mucha gente cree que me trajeron de vuelta a WWE solo porque iban a hacer una gira por la India. Pero no fue así.

Yo me convertí en campeón de WWE gracias a la transformación que tuve. Vince McMahon vio el trabajo que había hecho, el esfuerzo, y quiso recompensarme. Si no hubiera hecho ese cambio físico y mental, si hubiera seguido siendo el mismo tipo de 3MB, jamás habría sido campeón mundial.

WWE hace giras por todo el mundo. No te vuelves campeón solo porque haya una gira en cierto país. De hecho, WWE gana más dinero con los shows en Estados Unidos que en India. Además, durante esa época, el contrato de televisión con Sony Sports incluía un precio fijo que ya cubría los shows en vivo, así que WWE no ganaba dinero extra por las giras en India.

Embed from Getty Images

También se decía que me hicieron campeón para conseguir más suscriptores del WWE Network en India, pero eso era imposible. En ese contrato con Sony, los PPV iban en televisión gratuita. WrestleMania, por ejemplo, se emitía en TV gratis. Cada vez que hacía prensa en India, me decían expresamente: ‘No promociones el WWE Network. No puedes decirle a la gente que se suscriba’. Era parte del acuerdo con Sony.

Originalmente iba a enfrentar a Kevin Owens en India, pero terminamos haciendo un solo show, y Triple H fue anunciado. Triple H en India es una superestrella de nivel dios. A la gente le encantan personajes enormes como él, Undertaker, Batista, John Cena o The Great Khali. Esa noche fue increíble. La arena estaba prácticamente llena, y aunque hubo un problema con una grieta en el edificio, lograron resolverlo. Luchar contra Triple H en India fue un gran honor y uno de los momentos más importantes de mi carrera. Después del combate, incluso bailamos bhangra, algo totalmente improvisado, y esos momentos espontáneos suelen ser los mejores en la lucha libre.

Respecto al famoso error en el Greatest Royal Rumble contra Jeff Hardy, sí, lo admito (ríe). Me golpeó el aire, pero parecía más fuerte de lo que fue. Me han criticado mucho por eso, pero pasa seguido; simplemente el mío se volvió viral. Vince ni siquiera lo mencionó después. Yo se lo recordé y él solo se rió.

Embed from Getty Images

Sobre los segmentos del título 24/7: nadie me pidió que apareciera en ropa de lucha en el campo de golf, pero lo hice porque quería que el segmento se viera bien. Sabía que esos videos se hacían virales, así que me lo tomé en serio. Cuando gané el título en el avión, fue totalmente improvisado; ni siquiera me dio tiempo de ponerme el atuendo completo.

En cuanto a mi lesión de rodilla, fue una locura. Tres semanas seguidas, tres luchadores se rompieron el ligamento cruzado. Bromeé diciendo: ‘Yo intento lesionarme y no puedo’. Golpeé una mesa de plástico para ‘tocar madera’ y esa misma noche me rompí el tendón rotuliano. Lo atraje (ríe). Me mantuvo fuera casi un año.

Cuando volví en el Performance Center durante la pandemia, cometí el error de cortarme el cabello; me arrepiento hasta hoy. Además, tenía líquido en la rodilla, el médico me la drenó antes de un combate, y al hacerlo, un trozo de cartílago se trabó en la articulación. Otra cirugía. Estuve fuera casi otro año.

Embed from Getty Images

Luego vino la época del Thunderdome. Fue horrible sin público. No hay adrenalina ni emoción. Lo único bueno era que no tenía que viajar. Pero el tiempo de los combates se sentía raro; sin la reacción del público, un segmento de cinco minutos se sentía de tres. Fue difícil adaptarse.

Más adelante, cuando Vince se fue y Triple H asumió el control creativo, sí noté la diferencia. Con Vince siempre tuve relación; le proponía ideas. Con Triple H no llegué a tener esa conexión. Algunos se beneficiaron más con Vince, otros con Hunter. Yo siempre tuve altibajos, pero al menos con Vince siempre tenía algo en televisión. Con Triple H hubo periodos en los que no me usaban durante semanas. Me avisaban que cancelaban mis vuelos porque no estaba programado. Es duro, porque aunque te pagan, te sientes inútil. Sabes que eso no dura para siempre.

Aun así, no tengo resentimiento. Tuve una gran carrera. Le propuse a Vince ideas, como formar una facción con AOP o más tarde con Indus Sher, y algunas se hicieron realidad más adelante. Pero en general, me quedo con gratitud por todo lo vivido.”