Jinder Mahal: «Quiero luchar con Penta y MJF»

Estando ya establecido como luchador independiente a casi año y medio de su salida de WWE, Raj Dhesi, antes conocido como Jinder Mahal, habla de varios temas de interés en una reciente entrevista con TMZ Inside The Ring, desde aquella polémica con Tony Khan hasta sus oponentes deseados.

► En palabras de Raj Dhesi

La controversia con Tony Khan

¿Hubo algún conflicto personal por el tweet de Tony Khan comparando tu booking con el de Hook? “No, no, estuvo bien… fue bueno para mí, fue bueno para WWE, fue bueno para mi combate por el título con Seth, y fue bueno para AEW y para el combate de Hook con Samoa Joe. Él estaba recibiendo una oportunidad titular contra Samoa Joe. Solo creó más atención y expectación.” ¿Cómo fue tu interacción con Tony Khan? “Mi única interacción personal con él fue positiva.”

Posible futuro en AEW

¿Considerarías trabajar en AEW? “Solo tendría que ver si tiene sentido para mi carrera. ¿Cuál es la historia? ¿Hay un plan para mí o solo voy a aparecer sin hacer nada? He pasado de ese punto en mi vida y carrera. Lo que haga, quiero que sea algo de otro nivel… ya no quiero solo pasar por el camino fácil.”

AEW en el negocio

¿Sigues AEW y qué opinas de su impacto en la lucha libre? “El estilo definitivamente ha cambiado allí. Eso se filtra a las independientes. Veo un poco, me mantengo al tanto de lo que pasa en la lucha libre. ¿Veo todo el show? No, pero a través de redes sociales me doy una idea de lo que está pasando.” ¿Qué opinas del papel de AEW en la salud del negocio independiente? “Junto con WWE y TNA, AEW ha contribuido a la salud actual de la escena independiente; el éxito de las grandes promociones afecta directamente a todo el negocio.”

Oponentes deseados

¿Qué luchadores te gustaría enfrentar? “Swerve Strickland me gustaría enfrentar. MJF… Penta no es nuevo ni joven de ninguna manera… Penta es increíble.”

